In der Rangendinger Ortsmitte findet am morgigen Sonntag, 7. Juli, der zweite Drehorgeltag statt.

Einst gehörten sie in Städten, vor allem im Berlin des 19. Jahrhunderts, zum Straßenbild – die Leierkastenmänner, die mit ihren Drehorgeln durch Straßen und Hinterhöfe zogen, zumeist begleitet von einem Äffchen, das für das Einsammeln der Groschen zuständig war. Diese Stimmung soll an diesem Sonntag von 14 bis 17 Uhr in der Rangendinger Dorfmitte wieder aufkommen, wenn das Ehepaar Thomas und Jacqueline aus dem Fleischäckerweg zum zweiten Rangendinger Drehorgeltag einlädt.

Zur Unterhaltung und Begeisterung erklingen furchterregende Moritaten, bekannte Melodien und Evergreens. Acht Drehorgelspieler aus den Regionen des Schwarzwalds leisten ihren Beitrag dazu. Die seien alle „gute Bekannte“, sagt Thomas Haug: „Man kennt sich untereinander in der Region.“

Seit gut 30 Jahren ist der Rangendinger, der mit einer gebürtige Engländerin verheiratet ist, im Drehorgelgeschäft tätig. „Ein Zufall führte mich zum Drehorgelspielen“, erzählt der Rentner. In seinem Mechaniker-Meisterprüfungsvorbereitungskurs sei ein Mitschüler dabei gewesen, der eine Drehorgel zu Hause hatte. Für die hatte Haug mechanische Teile angefertigt. „Drehorgelspielen machte mir auf Anhieb Spaß“, erinnert sich Haug, der für sich zu Beginn gleich einen Drehorgelbausatz zum Zusammenmontieren kaufte.

Die Harmonipan mit 13 Metallpfeifen und neun Holzpfeifen ist nicht sein einziges Instrument. Drei Drehorgeln hat er sich im Laufe der Jahre angeschafft – eine hübscher gestaltet als die andere; mit Intarsienarbeiten oder kunstvoll bemalt. Der 68-Jährige bereist immer noch Feste, Weihnachtsmärkte und sonstige Veranstaltungen – auch überregional. Seit 25 Jahren tritt er in Linz am Rhein auf, und immer wieder zieht es ihn in die Schweiz nach Bad Zurzach, Davos, Berlin, Rostock, Erfurt, Warnemünde und an den Vierwaldstätter See. Wer will, kann Haug für sämtliche Familienfeste buchen.

Doch damit nicht genug. „Nur die Kurbel zu drehen, war mir zu wenig. Ich wollte dazu auch noch singen“, erzählt der Rangendinger, der dem Berliner Club der Drehorgelfreunde angehört. 250 Leierkastenspieler aus neun Nationen zählt der Verein. „Drehorgelmusik, kombiniert mit Gesang, klingt doch viel schöner“, empfindet Thomas Haug, der zum Sänger geworden ist. Etwa 200 Lochkarten und -streifen – also Titel – hat das Ehepaar angesammelt, vom Wanderlied über den Schlager bis zum klassischen Stück. Neben sogenannten „Küchenliedern“, Gassenhauern, Volks-, Kinder-, Liebes-, Kirchen-, Advents- und Weihnachtsliedern befinden sich Moritaten im Archiv. Haug: „Das sind richtig brutale Lieder mit schauderhaften, absonderlichen, unglaublichen oder zutiefst zu Herzen gehenden Geschichten.“ Von Schreckenstaten von Räubern, Mördern, Giftmischerinnen, verführten und danach verlassenen Mädchen, die aus Liebeskummer in den Tod gingen, wird Haug am morgigen Sonntag im Rangendinger Dorfzentrum sicherlich das eine oder andere Lied zu singen haben.

Neben den historischen Leierkästen stechen auch die Moritaten-Bilder ins Auge, auf denen die einzelnen furchterregenden Szenen abgebildet sind. Bereits 15 Stück solcher Bilder wie „Die Räuberbraut“, „Sabinchen“, „Die verlorene Tochter“, „Papst und Sultan“ hat Thomas Haug mit bunten Acrylfarben auf Leintücher gemalt. Neu entstanden ist die Geschichte vom betrunkenen Müller auf der Alb.

Die Motive habe er sich selbst ausgedacht und dann gemalt, erzählt Haug. Seine Frau Jacqueline zeigt mit einem Zeigestock auf die jeweilige Szene, von der gerade gesungen wird. Haug bedauert, dass wegen der Erfindung des Radios und Fernsehens die Moritatensänger nach und nach aus der Gesellschaft verschwunden sind. Aber nicht aus Rangendingen!