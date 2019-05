Die Hechingerin Dorothee Eisenlohr tritt in Schramberg gegen Amtsinhalber Thomas Herzog bei der OB-Wahl an.

Am 7. Juli wird in Schramberg das neue Stadtoberhaupt gewählt. Auf dem Wahlzettel an Nummer 2 gleich nach Amtsinhaber Thomas Herzog (seit 2012) steht eine Hechingerin: Dorothee Eisenlohr, Tochter des Kolpingsvorsitzenden und langjährigen CDU-Gemeinderatsfraktionsvorsitzenden Max Eisenlohr. Seit zweieinhalb Jahren ist die 37-Jährige die Geschäftsführerin der Wirtschaftsförderung Schwarzwald-Baar-Heuberg mit Sitz in Spaichingen, der auch Schramberg angehört. Sie verfügt über ausführliche Verwaltungserfahrungen und geht als überparteiliche und unabhängige Kandidatin ins Rennen. Und sie sieht viele Parallelen zwischen Schramberg und Hechingen.