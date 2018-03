Boll Dorfplatz soll zum Festplatz werden

Boll / Christian Steinhilber

Die leichte Tristesse soll nicht ewig dauern: Im Ortschaftsrat Boll wurden Ideen für den neuen Dorfplatz präsentiert.

Drei von vier Planungsbüros waren im Ortschaftsrat Boll präsent, um sich und ihre Überlegungen für einen neuen Dorfplatz zu präsentieren. Erster Kandidat in der Vorstellungsrunde war Thomas Höfer vom Planungsbüro FGL in Reutlingen. Von ihm stammt der neue Außenbereich des neuen Hechinger Hallenbades; er wurde von der Stadtverwaltung vorgeschlagen. Thomas Höfer setzt auf individuelle Lösungen. So sollen örtliche Begebenheiten wie Baustoffe, vor allem aber der Bedarf sowie die Ideen und Wünsche vor Ort, ihre Berücksichtigung finden.

Da hakte Ortsvorsteherin Meta Staudt gerne nach: Weil man in Boll durchaus bemüht ist, die Bürger und die Vereine in die Gestaltung des Platzes einzubinden, sei dies ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig verwies sie darauf, dass sich der Hechinger Stadtteil bis Mitte Oktober für ein Förderprogramm beim Landratsamt bewerben will.

Nummer 2 bei der Vorstellungsrunde war das Landschaftsarchitekturbüro Siegmund aus Schömberg. Man kümmert sich um Spiel-, Schul- und Dorfplätze, eigentlich um alles, was mit Außenanlagen zu tun hat, so die Chefin Ilse Siegmund. In Hechingen hat das Büro den Außenbereich der Kaufmännischen Schule gestaltet. Immer will man „lebendige Räume schaffen“, sozusagen ein ganzheitlicher Ansatz. So sollen die Projekte für Menschen langlebig und mit Mehrwert in der Begrünung umgesetzt werden. Die Identität des Ortes soll durch Individuelles und Besonderes vor Ort gestärkt werden. Das Architekturbüro hat in diesem Sinne auch die Planung und die Umsetzung des Schiefererlebnissparks in Dormettingen vorgenommen.

Der Dritte war Rolf Kästle vom Atelier-C aus Albstadt. Dort ist das Büro auch schwerpunktmäßig tätig: mit Bachrenaturierungen, Straßenverlaufsplanungen und Platzgestaltungen. Ein Beispiel ist der Brunnenplatz in Truchtelfingen. Mit dem Platz bei der ehemaligen Bücherei in Onstmettingen folgt derzeit ein mit Boll vergleichbares Projekt. Als die drei wichtigen Punkte am Bollemer Dorfplatz nannte Kästle die Linde, den Dorfbrunnen und vor allem das Rathaus. Es sei ganz wichtig, dieses Gebäude mit dem Platz zu verbinden.

Die Ortsvorsteherin wurde nochmals konkreter. So soll der Platz zum Verweilen einladen, aber auch Platz für Dorffeste bieten. Stellplätze wären primär nicht so wichtig. Es könnte auch der Standort des Brunnens eine Rolle spielen. Nun wollen sich die Bollemer Ortschaftsräte entscheiden, welchen Planer sie präferieren. Vor allem sollen die Vereine in der Gestaltung mit einbezogen werden.