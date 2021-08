Gut schaut’s aus in der ehemaligen Bäckerei Kanz, Am Zinken 3. Der Gauselfinger Dorfladen, der am 10. September eröffnen soll, nimmt Gestalt an. Den neuen Boden hat Fliesenleger Rudi Uhlemann fast schon fertig. Nun fehlen noch Malerarbeiten und müssen Wände verkleidet werden. Anschließend kann Betreiber Christian Maresch das Geschäft einrichten, die Kasse installieren, Regale aufstellen und bestücken und die Kühltruhen befüllen.

