Wetterkapriolen können dem „Domäne-Live-Sommer“ nichts anhaben. Die Abba-Coverband „Enjoy“ spielte nach dem Regen weiter.

Es geht Schlag auf Schlag beim „Domäne-Live-Sommer“. „Enjoy – die Abba-Coverband“ gab sich am Freitagabend am Hechinger Stadtrand die Ehre. Und, alter Schwede, die Musik der Band hat gesessen! Abba-Hits wie Waterloo, Money, Money, Money, Mamma mia oder I have a Dream wurden perfekt interpretiert. Die Coverband bestätigte ihren erstklassigen Ruf. Was einst mit einer Fasnetsveranstaltung angefangen hat, mündete für „Enjoy“ in unzählige Auftritten vor einer stetig wachsenden Fangemeinde.

Kein Sitzplatz mehr – Auch Stehplätze sind Mangelware

Im Biergarten der Hechinger „Domäne“ gab es am frühen Freitagabend keinen Sitzplatz mehr, Stehplätze waren Mangelware, und Parkplätze für das Auto auch. Die Band spielte einen Abba-Knüller nach dem anderen, und das Publikum dankte es den Interpreten mit Applaus und Tanzeinlagen – und kräftig mitgesungen wurde obendrein.

Nach massiver Gewitterfront wird wieder weitergespielt

Doch gegen 20.30 Uhr war es erst einmal vorbei mit dem Vergnügen. Denn eine massive Gewitterfront zog über das „Domäne“-Areal. Es galt für die Mitarbeiter, den Biergarten und die Bühne abzudecken, um die teuren Gerätschaften der Band in Sicherheit zu bringen.

Nachdem der Regen aufgehört und sich die Wetterlage wieder etwas beruhigt hatte, spielten „Enjoy“ weiter, als wäre nichts gewesen. Nicht nur Abba-Titel hatte die Band im Repertoire, sondern auch die Hits der Disco-Fever-Szene der 70er- und 80er-Jahre.

