Hechingen Dodokay gastiert im Schwanen-Kino

Noch gibt es Karten für die Preview-Veranstaltung mit Dodokay am 23. Oktober in Hechingen, Schwanen Kino 1.

Am 23. Oktober, 19 Uhr, gastiert Dodokay mit seinem neuen Programm „Genau mein Ding“ im Schwanen-Kino in Hechingen. Noch gibt es Karten für die Show! Multitalent Dominik – Dodokay – Kuhn zeigt, dass der Schwabe auch über was anderes reden kann als über die Kehrwoche und führt dabei in die Tiefen seiner eigenen Spaltung: Er kommt zwar ganz einfach vom Fuß der schwäbischen Alb und hat auch keine exotischen Vorfahren, kann sich aber bis heute nicht entscheiden, ob er nicht besser in New York aufgehoben wäre. Oder in Amsterdam. Oder in Leimerstetten. Und das macht er auf seine berühmt-berüchtigte, hintersinnige Art. Und natürlich hat er auch seine schwäbischen Synchro-Filme dabei.