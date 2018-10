Hechingen Dodokay feiert Premiere mit „Genau mein Ding!“

Hechingen / Melanie Steitz

Der Applaus zum Schluss war überwältigend. „Ihr wart super, ein großartiges Publikum“, bedankte sich Dominik „Dodokay“ Kuhn bei den Hechingern. Knapp drei Stunden, inklusive einer kleinen Pause, unterhielt der Komiker, die circa 140 Zuschauer im Saal des Kinos Schwanen.

Dodokay, der Schwaben-Synchro-Grasdackel, trat erstmals mit seiner neuen Comedy-Show „Genau mein Ding!“ auf. Bis 15. November kommenden Jahres tourt er im Ländle damit herum. Vier weitere Previews hat der gebürtige Reutlinger noch vor sich, bis sein finales Showprogramm feststeht.

So improvisierte Kuhn am Dienstagabend häufig, vermerkte sich mit dem Stift auf einem Papier, welche Witze gut ankommen und bezog das Publikum spontan mit ein. Neben humorvollen Wortbeiträgen zeigte der Reutlinger Videos, die er live intonierte. Besonders witzig in Dodokays Welt auf Schwäbisch waren die Alltagsszenen über mütterlich zugewandte Arzthelferinnen oder die beißzangige Bäckereifachverkäuferin, die Kuhn aus seinem eigenen Lebensumfeld beschrieb. Er gab außerdem eine Szene aus seinem Film „Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse“ zum Besten, der am 30. August dieses Jahres ins Kino kam.

Natürlich zeigte „Dodokay“ ebenfalls beliebte Videos, bei denen Kuhn die Stimmen von bekannten Persönlichkeiten wie Angela Merkel, Wolfgang Schäuble, Steffen Seibert oder Barack Obama witzig ergänzte. Sogar urige, schwäbische Werbespots präsentierte Kuhn. Nur einem möchte der Komiker seine Stimme nicht verleihen: dem US-amerikanischen Präsidenten Donald Trump. „Ich synchronisiere Trump nicht, weil i denk, dass er a Seggl ist“, bekannte er unter anderem.

Kuhn entwickelt auch tiefsinnige Gedanken. „Die Sprache passt zum Charakter der Völker“, stellte er beispielsweise fest. Kantonesisch redende Chinesen sind demnach fließend und Inder einfach nur nette Typen. Und der Schwabe? „Wir sind brutal nette Typen“, so Kuhn. Nur merke man dies auf den ersten Blick nicht gleich.

Sprachlich blieben sie teilweise sehr unscharf und vorsichtig. Sogar in der dritten Person sprechen Schwaben andere Menschen an. „Könnt ois an Sprudel aus dem Keller holen?“, führte Kuhn an und setzte mit „ebba“ oder „dir“ nach. Die beliebte schwäbische Frage „Leut, was machet ihr denn da?“, amüsierte das Publikum köstlich.

In der zweiten Halbzeit legte „Dodokay“ an humoriger Schärfe zu. Seine Witze hatten richtig Pfeffer und das anfänglich zurückhaltende Publikum lachte nun lauthals los. Besonders lustig fanden die Gäste, als „der Chines“ eingeführt wurde, der immer an allem schuld war.

„Zum Schluss möchte ich noch eine Lanze für die Schwaben brechen“, stimmte Kuhn versöhnlich. Sie seien „unglaublich mutige Typen“, handwerklich geschickt und gewissenhaft. Ein Schwabe möchte sogar seinen Wischmob aus dem Auto holen, erzählt Kuhn bei seinem Witz, um den ganzen Tag im Himmel zu putzen. Und der schwäbisch schwätzende Gott sagt dann zu ihm: „Kei Problem. Mir san jo da“. Dodokay spielte auf die vorhin erwähnte Bäckereifachverkäuferin an und genoss das Vergnügen des Publikums. Das war ein fulminanter Schlusspunkt. Kein Wunder, dass die Zuschauer sich noch zwei Zugaben erklatschten.