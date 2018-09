Hechingen Dodokay bespaßt Kinobesucher und HZ-Gewinner

Hechingen / Julia Marquardt

Dominik Kuhn alias Dodokay war am Sonntagabend zu Gast im Hechinger Kino Burgtheater.

Dominik Kuhn alias Dodokay war am Sonntagabend zu Gast im Hechinger Kino Burgtheater. Er beantwortete den Zuschauern seines neuen Films „Die 1000 Glotzböbbel vom Dr. Mabuse“ ihre Fragen, machte Fotos mit allen und schrieb fleißig Autogramme.

Unter den Zuschauern: die Gewinner der Verlosungsaktion der HZ. Dodokay, der über YouTube bekannt wurde, erzählte zum Erstaunen des Publikums, dass nur fünf Menschen an dem Film beteiligt gewesen seien. Selbstverständlich habe er selbst alle Stimmen synchronisiert. Er kündigte an, bald auch wieder YouTube-Videos zu machen, was aber sehr viel Arbeit bereite und deshalb auch seine Zeit brauche. Im Anschluss an den Auftritt in Hechingen ging es für Dodokay weiter ins Kino nach Albstadt, wo eine Überraschungsfeier auf ihn wartete. Was die Besucher nämlich nicht wussten: Dodokay hatte just am Sonntag Geburtstag. Trotzdem ließ er es sich nicht nehmen, die Hechinger Zuschauer zu bespaßen. Kinobesitzer Ralf Merkel brachte selbst gebackene Mini-Amerikaner mit, was die Laune des Publikums und des Stargastes selbst weiter steigerte..