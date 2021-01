Neujahrsempfang: Für Burladinger ist das ein Fremdwort wie Hermeneutik oder Anästhesiologie. Was in anderen Städten und Gemeinden wertschätzende Selbstverständlichkeit zum Jahresbeginn ist, hatte der vormalige Bürgermeister einfach abgeschafft und in Vergessenheit geraten lassen.

Für Davide Licht, das neue Stadtoberhaupt, war es eine Selbstverständlichkeit, dieses Ereignis wieder aufleben zu lassen. Umso trauriger ist es, dass es wegen des anhaltenden Lockdowns kein großes Fest der Begegnung werden konnte. Doch auch der Neujahrsempfang in digitaler Form, der nun als Ersatz inszeniert wurde, ist aller Ehren wert und verdient es, angeschaut zu werden. Möglich ist das seit Freitagabend auf der Homepage der Stadt Burladingen.

Vorhang auf zur Masken-Challenge!

Gegliedert ist er in zwei Teile: Im ersten Video wendet sich Davide Licht in einem Grußwort an die Bürgerschaft – vergleichbar einer kurzen Rede bei einem richtigen Empfang –, gefolgt von einer Bilderschau mit Impressionen vom vergangenen Jahr. Teil zwei bringt die Überraschung, die die Stadtverwaltung vorab angekündigt hatte und die für das – virtuelle und ein bisschen auch persönliche – Begegnungselement sorgen kann: Vorhang auf zur Burladinger Masken-Challenge!

Corona etwas Motivierendes und Lustiges abgewinnen

Wie Bürgermeister Licht erläutert, besteht die Idee darin, dem Mund-Nasen-Schutz, der 2020 zum Alltagsgegenstand eines jeden geworden ist, Rechnung zu tragen und der belastenden Corona-Situation „etwas Angenehmes, Motivierendes, Lustiges abgewinnen zu können“.

In dem Video zeigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung, wie die Challenge, die Herausforderung, gehen soll: Ausgangspunkt ist ein kleines Paket, das in den beiden Rathäusern gepackt wurde: Es enthält Gegenstände aus dem Verwaltungsalltag, zum Beispiel eine (mit Herzchen aus dem Standesamt verzierte und behördlich abgestempelte) Stofftasche und einen grünen Schlüsselanhänger mit dem Burladinger Stadtlogo.

Dieses Paket geht im zweiten Schritt an einen Verein aus dem Stadtgebiet, der die Aufgabe erhält, aus den verpackten Materialien innerhalb einer Woche eine möglichst hübsche, originelle Alltagsmaske zu nähen. Dann geht es darum, ein neues Kistle zu packen mit Gegenständen, die im Alltag des jeweiligen Vereins eine bestimmte Rolle spielen, und eine weitere Organisation zu nominieren, die in der nächsten Runde mit der Maskengestaltung dran ist. Am Ende des Staffellaufes, mutmaßlich in ein paar Monaten, wenn wieder Feste gefeiert werden dürfen, will die Stadtverwaltung die schönste Maske prämieren.

Nautle machen den Anfang

Auf wen das erste Los gefallen ist, zeigt im Video Ordnungsamtsleiter Martin Paulus, der aus einer Wahlurne einen Stimmzettel zieht: Die Narrenzunft Nautle ist es, die den Anfang machen soll. Ihr stellten Bauhofmitarbeiter (auch das ist im Filmchen zu sehen) das Päckchen der Stadtverwaltung vor die Zunftstubentür. „Ich freue mich auf die Ergebnisse“, schloss Licht seine Anmoderation.

Ernsteren Charakter hat das Grußwort des Stadtoberhaupts zum digitalen Neujahrsempfang, das selbstverständlich an der aktuellen Corona-Lage nicht vorbeikommt. Licht nutzt die Gelegenheit, allen Bürgerinnen und Bürgern, vor allem aber den vielen Ehrenamtlichen „fürs Durchhalten“ in diesen schwierigen Pandemie-Zeiten zu danken. Es sei, so Licht, „nicht selbstverständlich, die vielen Einschränkungen und Einbußen hinnehmen zu müssen“.

Licht mahnt: Weitere Einschränkungen hinterfragen

Mahnende Worte richtet der Burladinger Bürgermeister an die Landes- und die Bundesregierung, die demnächst über weitere Einschränkungen beraten. Licht bittet die Entscheidungsträger, „wirklich zu hinterfragen, was noch weiter sein muss“, denn: „Wir brauchen alle ein Hoffnungszeichen.“ Der Rathauschef ruft in diesem Zusammenhang in Erinnerung, wie stark der Einzelhandel und die Vereine unter dem Lockdown leiden. „Wir müssen noch durchhalten“, zeigt er sich bewusst, aber er bittet zu berücksichtigen: „Wir brauchen das kulturelle Leben, und wir müssen uns auch mal wieder treffen dürfen.“

Trotz der Pandemie, so Licht rückblickend, seien im vergangenen Jahr in Burladingen und den Ortsteilen viele Projekte verwirklicht worden, unter anderem der neue Marktplatz in der Kernstadt, der nur darauf warte, zu einem Ort der Feste und der Begegnungen zu werden, außerdem Bau- und Gewerbegebiete.

„Ich freue mich aufs Anpacken mit Ihnen“

Zu den wichtigsten Projekten, die im neuen Jahr angegangen werden sollen, zählt Licht die Digitalisierung an den Schulen und die Breitbandversorgung im ganzen Stadtgebiet. Erneut bekennt sich Licht dazu, die Beteiligungsmöglichkeiten der Bürgerschaft auszubauen. Neben dem eingeführten Ideen- und Beschwerdemanagement nennt er hier das neue Stadtleitbild, das erarbeitet werden soll. „Ich freue mich aufs Anpacken mit Ihnen“, schließt Licht seine Neujahrsbotschaft, an die Bürgerinnen und Bürger adressiert.

Info Die Videos zum digitalen Jahresrückblick und zur Masken-Challenge findet man auf der städtischen Homepage www.burladingen.de