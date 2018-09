Jungingen Die Weltmeisterin kommt heim ins Killertal

Jungingen / SWP

Alessa-Catriona Pröpster hat in Rostock nun auch die Gesamtwertung des Sprinter-Cups gewonnen.

Mit einem neuen Bahnrekord hat die Junginger Radrennfahrerein und Junioren-Weltmeisterin Alessa-Catriona Pröpster in Rostock die Gesamtwertung des Sprinter-Cups gewonnen. Die neue Teamsprint-Junioren-Weltmeisterin vom RSC Ludwigshafen sorgte gleich am Samstag für ein großes Ausrufezeichen. Im Vorfeld hatte die 17-Jährige schon verlauten lassen, das sie sich den Bahnrekord von Lea-Sophie Friedrich (RST Dassow) holen will. In der Sprint-Qualifikation über 200 Meter verbesserte sie diesen tatsächlich gleich einmal um zwei Zehntel und setzte die neue Marke auf 11,8 Sekunden herunter!

Auch in den anschließenden Keirinläufen(sieben Fahrerinnen)bestättigte die Junginger U19-Fahrerin ihre weiterhin gute Form und gewann die Gesamtwertung.

Ebenso ließ sie am Sonntag auch in mehreren Läufen der Sprint-Konkurrenz nur das Nachsehen und den Blick auf ihr Hinterrad. Unter der Aufsicht ihres Stützpunkttrainers Frank Ziegler (Kaiserlautern) gewann sie somit auch die Gesamtwertung des über mehrere Stationen in ganz Deutschland aus getragenen Sprinter-Cups 2018.