Ragnhild Becker und Gunar Seitz machen am 25. Juli ihre weltweit bekannte Visitor-Aktion in Hechingen von 12 und 14 Uhr.

Das in Friedrichshafen am Bodensee lebende Künstlerpaar Ragnhild Becker und Gunar Seitz wird am Donnerstag, 25. Juli 2019 seine Visitor-Aktion in Hechingen durchführen. Die Aktion findet in der Kernzeit zwischen 12:00 und 14:00 Uhr statt. Schwerpunkt der Aktion ist die Hechinger Altstadt.

Die 5 bis 20 cm großen nummerierten Alabastergipsunikate können dann von den Passanten in Hechingen gesehen und gefunden werden. Mitnehmen ist bei dieser Kunstaktion ausdrücklich erwünscht. Ein Etikett mit QR-Code, Emailkontakt und Homepage zur Kunstaktion befindet sich auf der Unterseite der Kleinplastiken, so dass der weitere Weg der Figuren dokumentiert werden kann. Das Künstlerpaar Becker/Seitz freut sich auf Rückmeldungen der weiteren Reisen der "Hechinger" Visitors.

Weitere Informationen findet man im Internet unter www.visitor-aktion.de. Dort sind auch die Aufstellorte der Figuren dokumentiert, die sich bereits auf allen Kontinenten der Erde wie auch im Erdorbit befinden.