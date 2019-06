Die Theatergemeinschaft Hirrlingen präsentiert im Juni und Juli ein neues Freilicht-Stück: „My Fair Lady“ mit Gesang.

Sechs Jahre nach dem großen Erfolg des ersten Freilicht-Theaterstücks „Das Wirtshaus im Spessart“, dessen Aufführungen bereits mehrere Wochen im Voraus ausverkauft waren, spielt die Theatergemeinschaft Hirrlingen in diesem Sommer erneut unter freiem Himmel. Im historischen Ambiente des Hirrlinger Schlosshof wird das Musical „My Fair Lady“ an neun Terminen im Juni und Juli präsentiert.

Dabei stellt sich die Gemeinschaft einer besonderen Herausforderung: Es handelt sich um ein Musiktheater; Gesang und musikalische Untermalung sind somit inklusive. Die 16 Laiendarsteller bereiten sich in den Proben nicht nur auf das klassische Theaterspiel vor, sondern üben auch das Singen. „Dadurch ergibt sich natürlich ein ganz neuer Probe- und Organisationsaufwand“, sagt Tanja Hummel, Vorsitzende der Theatergemeinschaft. Neben den singenden Hauptdarstellern wird auch ein Chor bei den Aufführungen mitwirken, der speziell für „My Fair Lady“ zusammengestellt wurde.

Insgesamt sind mehr als 50 Personen an den Aufführungen beteiligt – und das nur auf der Bühne. Hinter den Kulissen sind während jeder Darbietung weitere rund 50 Menschen in Teams wie Technik, Maske oder Verpflegung im Einsatz. Hinzu kommen die umfangreichen Vorbereitungen im Voraus: Kostüme werden genäht, Kulissen gebaut und Requisiten bereits seit Monaten aus privaten Fundus zusammengesucht. „Es ist ein Kraftakt, den wir nur dank der Einsatzbereitschaft unserer Vereinsmitglieder sowie deren Bekanntenkreise meistern können“, so Hummel. Auch eine Überdachung der Zuschauertribüne wird aufgebaut, um das Publikum vor Wettereinflüssen zu schützen.

Mit dem Musical betritt der Verein wieder Neuland. „Wir wachsen mit neuen Herausforderungen – und das Publikum hat Lust darauf“, betont Hummel. Den traditionellen Aufführungen wie „Schwäbisch g’schwätzt und g’veschbred“ bleibt die Theatergemeinschaft dennoch weiter treu: Dieses findet 2020 wieder statt. Auch die Aufführungen in der Eichenberghalle bleiben bestehen. „Die Mischung macht’s“, resümiert Hummel.

Das Stück My Fair Lady basiert auf dem Schauspiel Pygmalion des irischen Autors Bernhard Shaws, das bereits 1913 in Wien uraufgeführt wurde. Für internationale Aufführungen wurde der Stoff mehrfach angepasst, und seitdem Generationen begeisterte. Auch die Theatergemeinschaft Hirrlingen hat Änderungen vorgenommen: Die Hauptperson Eliza Doolittle, ein Blumenmädchen aus London, spricht – wie soll es anders sein – Schwäbisch.