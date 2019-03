Zwei Großprojekte stehen in Stein kurz vor der Realisierung: die Erschließung des Baugebiets Furth und die Rathaussanierung.

Was lange währte, soll nun endlich gut werden: Seit Jahren hat man sich in Stein sowohl um ein neues Baugebiet als auch um die Instandsetzung des Rathauses bemüht und dabei immer wieder herbe Rückschläge verkraften müssen. Nun kommt in beide Projekte mächtig Bewegung. In der Sitzung des Ort­schaftsrats am Dienstag stellten Michael Werner, Leiter des städtischen Sachgebiets Hochbau, und Architekt Thorsten Sorg den aktuellen Stand der Rathaussanierung vor. Und am Mittwochabend passierten die beiden Vorhaben dann den Bauausschuss des Gemeinderates.

Dass die Rathaussanierung dringend nötig ist, wurde im Ortschaftsrat noch einmal ausdrücklich hervorgehoben. „Ein Rathaus hat ja auch einen gewissen Repräsentationscharakter“, betonte Ortsvorsteher Klaus Schetter. Auch Michael Werner, Leiter des städtischen Sachgebiets Hochbau, bestätigte, dass das um 1920 erbaute Gebäude einer Generalsanierung bedürfe. Nachdem im vergangenen Jahr bereits ein erstes Konzept erstellt worden war, liegen jetzt der Entwurf und die Kostenrechnung vor. „Wir machen so gut wie alles, vom Erdgeschoss aufwärts“, verwies Werner auf den Plan, der von Thorsten Sorg vorgestellt wurde.

Die bislang letzte Sanierung des Gebäudes erfolgte im Jahre 1972. Besonders stark beschädigt ist die Westseite. „Den Giebel muss man wohl komplett sanieren“, erklärte der Experte. Auch sonst ist allerhand zu machen. Unter anderem werden die Fachwerkwände instand gesetzt, die Fenster ausgetauscht und Schiebeläden eingebaut. Die Fassade und der Dachboden erhalten eine Dämmung, die Dacheindeckung wird erneuert und Unebenheiten im Obergeschoss werden durch einen Estrich ausgeglichen. Ersetzt werden müssen Wandverkleidungen, Bodenbeläge sowie Sanitär-, Heizungs- und Haustechnik. Eine Treppenanlage mit Podest soll einen barrierefreien Zugang ermöglichen.

Trotz alledem kann das Rathaus aber auch mit einem „Schmuckstück“ aufwarten, nämlich dem alten Schulsaal. Dieser ist noch gut erhalten und soll lediglich mit einer abgehängten Decke ausgestattet werden.

Geplant ist, dass die Ort­schaftsverwaltung ins Untergeschoss zieht, wo auch Lagermöglichkeiten geschaffen werden und eine Teeküche eingebaut wird. Durch bodentiefe Fenster im Schulsaal und in den Verwaltungsräumen wird ein zweiter Fluchtweg geschaffen. Im Obergeschoss, wo das Archiv und eine Teeküche ihren Platz finden, stehen vier Räume für die Vereinsnutzung zur Verfügung. Die kalkulierten Kosten der Generalsanierung belaufen sich auf 1,09 Millionen Euro. Sie dürften gleichwohl um einiges niedriger liegen als bei einem Neubau.

Läuft alles nach Plan, beginnt ab April die Planungs- und ab Mai die Ausschreibungsphase. Der Startschuss für den Baubeginn könnte im Oktober 2019 fallen und die Sanierung im Dezember 2020 beendet sein.

Keine Hürden mehr für Furth

Positive Neuigkeiten gab es auch zum Baugebiet Furth zu vermelden. Wie Stadtbaumeisterin Helga Monauni erläuterte, konnte die Hürde, die das Projekt noch ausgebremst hatte, beseitigt werden. Durch die Einstufung eines angrenzenden Bereichs als Waldfläche wäre bei der Bebauung ein Abstand von 30 Metern erforderlich gewesen, was zur Folge gehabt hätte, dass Plätze wegfallen. Dieses Problem konnte jedoch gelöst werden, und so kann das Gebiet, in dem auch Doppelhäuser errichtet werden dürfen, mit elf Plätzen, die zwischen 432 bis 615 Quadratmeter groß sind, sieben öffentlichen Stellplätzen und einer Retentionsfläche realisiert werden. Der gesamte Straßenraum wird als Spielstraße ausgewiesen, damit auf einen einseitigen Gehweg verzichten werden kann. Ziel ist nun, dass nach einer vierwöchigen Offenlage im Juni oder Juli der Satzungsbeschluss gefasst werden kann.

Bauflächenbedarf bleibt hoch

Auch der Flächennutzungsplan wurde im Ortschaftsrat thematisiert. Man habe in Stein viele Flächen, die erschlossen werden könnten – auch innerorts, erklärte Schetter. Der Bedarf sei sehr groß, doch leider sei es häufig nicht gelungen, neue Bauflächen zu erschließen, da die Eigentümer ihre Grundstücke nicht verkaufen wollen.

Ganz oben auf der Prioritätenliste steht aktuell das Baugebiet Furth. Ins Auge gefasst werden auch die Gebiete Rosenäcker, Knittswiesen, Land- und Mühl­­äckerstraße. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Erweiterung des Schuppengebiets.

In Bezug auf den Landschaftsplan sei Stein mit zwei Naturschutzgebieten gut aufgestellt. „Wir haben, was sehr positiv ist, eine intakte Natur“, unterstrich Schetter.