Stein Die Sadbolla lassen es krachen

Närrische Stimmung herrschte beim Zunftball der Sadbolla in Stein. © Foto: Dietmar Wieder

Das Publikum – hier die Piraten – ging beim Ball in der gut gefüllten Steinemer Auchterthalle mit. © Foto: Dietmar Wieder

Der Narrasoma der Sadbolla legte beim Zunftball in Stein einen begeisternden Tanz aufs Parkett. © Foto: Dietmar Wieder

Stein / Von Dietmar Wieder

Bei den Stoanemer Sadbolla ging am Abend des Fasnetssamstags in der Auchterthalle so richtig die Post ab.

Die Verantwortlichen der Sadbolla-Zunft hatten ein Programm auf die Beine gestellt, das keine Wünsche offen ließ – und das vom Publikum honoriert wurde. Dem Steinemer Narrenchef Ralf Widmann wich das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht. Die Halle war brechend voll und die Stimmung am Kochen. Narrenherz, was willst du mehr?

Zum Auftakt des bunten Abends brachten die Zäpfleschnäpper der Stoanemer Narrenzunft Stimmung in die Bude und bereiteten die richtige Plattform für den Narrensamen der Sadbolla. Nicht ohne eine Zugabe ließen die Zuschauer die Kinder und Jugendlichen nach einem tollen Vortrag von der Bühne.

Die Hagemann-Hexen können auch anders. Ihr Senioren-Medley zeigte eindrucksvoll, dass auch die ältere Generation durchaus noch in der Lage ist, trotz Rückenbeschwerden und Rollator Fasnet zu feiern. Im Anschluss füllte sich die Bühne mit den Musikern der Hudelgai-Bätscher, die mit ihren Beiträgen die Zuschauer begeisterten. In tollen Kostümen hielt die Gugguba HCH die Stimmung in der Halle hoch.

Ebenso reichlich Applaus gab‘s im Verlauf des Abends für die tollen Showtanz-Einlagen der beiden TSV-Riegen „Flotte Hosen“ und „Dance Factory“ unter der Leitung von Alexandra Supper. Die Schnorchel-Huaschter und das Männerballett der Sadbolla rundeten einen vergnüglichen Abend ab.

Anerkennung gab es auch für die Vorstandsmitglieder der Narrenzunft, die mit einem lustigen Sketch einen weiteren humoristischen Akzent setzten. Das Duo „Sonnenklar“ spielte dann bis in die Puppen zum Tanz auf.