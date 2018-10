Hechingen Museumsbilanz: Römer aus Stein sind zufrieden

Stein / SWP

Annähernd 20 000 Besucher. Das bedeutet für Gerd Schollian vom Römischen Freilichtmuseum eine zufriedenstellende Saison.

Wer noch in dieser Saison das Römische Freilichtmuseum in Stein besuchen will, muss sich sputen. Ab diesem Freitag, 2. November, herrscht Winterpause. Die neue Saison startet am 31. März kommenden Jahres. Aber natürlich ist bei den Steinemer Römern eine richtige Auszeit Fehlanzeige. Im Baubereich zur Rekonstruktion des Tempelbezirks schafft das ehrenamtlich tätige Team weiter – soweit es das Wetter zulässt.

Helfer sind Mangelware

Die Saison 2018 verlief, so erklärt sich der Vorsitzende des Fördervereins, Gerd Schollian, zufriedenstellend. Rund 20 000 Gäste, darunter über 8000 Schüler, und etwa 1500 Besucher, die nur den Ausblick von der Panoramaterrasse bei Kaffee und Kuchen genießen wollten, wurden an den normalen Öffnungstagen gezählt. Zirka 5000 Gäste besuchten das alle zwei Jahre stattfindende Römerfest. Jeweils rund 500 wurden am Keltenfest im Mai und bei „Römer im Schein der Fackeln“ jetzt im Herbst gezählt. Wie der Vorsitzende nicht ohne Stolz verlauten lässt, kann der Förderverein mit seiner Arbeit auch im Jahr 2018 zufrieden sein. Dies gilt umso mehr, da nur wenig aktive Mitstreiter zu zählen sind.

Fast täglich sind sie auf der Baustelle zum Wiederaufbau des Heiligen Bezirks anzutreffen: Gerd Schollian und Karl-Josef Gönner, unterstützt bei Bedarf von zwei bis drei weiteren Helfern. Die Wiederherstellung der rund drei Meter hohen Umfassungsmauer auf eine Gesamtlänge von gut 250 Metern lässt schon heute erkennen, welch gewaltige Ausmaße die Umfriedung das einstige Heiligtum der Römer einnahm. Die Portikushalle, umwehrt von sechs Steinsäulen, ist fast fertig. Karl-Josef Gönner ist derzeit dabei, die Kunstmalerei nach Angaben des Amtes für Denkmalpflege fortzuführen.

Alles voll mit Göttern

Auf Vorschlag von Dr. Klaus Kortüm, Gebietsreferent und gesamtverantwortlicher Leiter des Vorhabens, zusammen mit dem Grabungstechniker Thomas Schlipf werden über die Wintermonate die noch anzubringenden Deckenkassetten mit Abbildungen der zwölf höchsten Götter des Römischen Reiches und weitere Darstellungen hergestellt. Das Gebäude soll später als „Zwölf-Götter-Halle“ bezeichnet werden. Die Rohbauarbeiten am zweiten Gebäude, einst wohl als Wohnbereich des Priesters gedacht, und die Fortführung der Außenmauern in nördliche Richtung sollen 2019 beendet werden.

Die Finanzierung der bisherigen Projekte ist bislang sichergestellt dank der Unterstützung des Landkreises, der Stadt Hechingen und einem nicht geringen Eigenanteil des Fördervereins – wobei besonders die Eigenleistungen herauszuheben sind.

Bis zu acht Tempel (Aediculas) sollen im Inneren des Geländes im Laufe der nächsten beiden Jahre entstehen. Ein erster wird derzeit aus Spenden privater Gönner in Angriff genommen. Er soll der römischen Göttin „Minerva“ gewidmet werden. Mithilfe geophysischer Untersuchungen im weiten Umfeld der Gutsanlage konnten weitere, bisher überwiegend durch Sondagen bekannte römische Gebäude in ihrer Größe festgestellt werden.

Der Beweis für ein weiteres umgestürztes, wohl großes Gebäudes liefert eine derzeit in Arbeit befindliche Sondage weit außerhalb der spät erbauten inneren Umfassungsmauer. Auch dafür werden die Arbeiten der ehrenamtlich tätigen Grabungshelfer unter Leitung von Thomas Schlipf in den nächsten Tagen für dieses Jahr beendet.

Info Bereits heute feststehende Termine von Veranstaltungen im Römischen Freilichtmuseum sind zu finden unter www.villa-rustica.de.