Der Burladinger Pfarrer Konrad Bueb übergab am Freitag den Schlüssel des Pfarrbüros der Seelsorgeeinheit Burladingen-Jungingen an den Hechinger Geistlichen Michael Knaus. Damit ist der Zollernstädter jetzt offiziell Chef der Seelsorgeeinheit, die sich von der Alb bis ins Killertal erstreckt. All...