Hechingen Die Kreativen der Stadt heben ab

Hechingen / Von Hardy Kromer

Viele Hundert Leute goutierten am Samstagabend das breite Hechinger Kulturangebot und füllten die Veranstaltungslokale.

Samstag, 17 Uhr: „Leut vo Hechinga“ zieren die Wände des Veranstaltungsraums im Hohenzollerischen Landesmuseum: Marlene Weber, die „Strochentante“, erkennt man da. Und Jürgen Fischer, den Ratzgiwatzler. Und Karl-Heinz Biesinger an seinem „Logenplatz“ im ersten Stock über dem Marktplatz. Ein paar Dutzend „Leut vo Hechinga“ sind auch schon da, um die Eröffnung der Ausstellung zum gleichnamigen Fotowettbewerb mitzuerleben. Darunter auch die oben genannten Porträtierten. Mit der Foto-Vernissage eröffnen Museumsleiter David Hendel und Jürgen Detel vom „Hechinger Esprit“ gleichzeitig die dritte Lange Nacht der Kultur. Ein Fotoquiz im „Dalli-Klick“-Stil, bei dem es ebenfalls „Leut vo Hechinga“ zu erkennen gibt, erheitert, und die Preisvergabe an die Gewinner des Fotowettbewerbes darf nicht fehlen. Geehrt werden Ruthild Mangler, der Syrer Khaled Sulaiman aus dem Jugendfilmprojekt der Caritas und (in Abwesenheit) Petra Zipperer.

18.15 Uhr: „An einem Sonntag in Avignon“, schallt es durchs katholische Gemeindehaus. Der Akkordeonclub gibt das erste Konzert des Abends mit einem Chanson-Medley von Mireille Mathieu, mit James Last und mit Boney M. Zwei Dutzend Zuhörer spenden verdienten Applaus.

18.30 Uhr, Marktplatz: Pablo Zibes, der pantomimische Wegweiser der Kulturnacht, schickt frühe Kulturbummler zum Schloßplatz hinab. Dort erklingen schon Saxofontöne, später die Klänge von Querflöten, Klarinetten, Blechbläsern. Das Freiluft-Konzert der Jugendmusikschule würdigt Edvard Grieg, Claude Debussy, Nikolai Rimski-Korsakow und andere Komponisten, die 2018 einen runden Geburts- oder Todestag haben. Schön anzuhören, aber die 50 Zuhörer mummeln sich in ihre Jacken. Der Herbstwind frischt auf.

18.45 Uhr, Landesmuseum: Zwischen den Skulpturen der heiligen Katharina von Siena und der „Trauernden Maria“ sitzt die legendäre „Weiße Frau“: Die Autorin Isabel Holocher-Knosp liest aus ihrem Schwabenkrimi „Tatort Hohenzollern“. Auf der Burg passieren mysteriöse Dinge – „knarrend fiel die Tür zur Waffenkammer ins Schloss...“ Wir schleichen hinaus und schließen die Tür leise. Das nächste Konzert wartet.

19 Uhr, die Tür zu Alten Synagoge öffnet sich, und welch’ Überraschung: Drinnen ist kein Stuhl mehr frei. 150 Freunde klassischer Musik lauschen andächtig dem Streicherquartett „Senza Parole“, wie es Charles Gounod spielt. Huch, sollte da nicht Alexander Reitenbach Chopin klimpern? Lothar Vees flüstert aufklärend von der Kasse rüber: Der Pianist sei krank, das Schwetzinger Quartett, das Jochen Brusch dieses Frühjahr schon in die Villa Eugenia geholt hat, sei kurzfristig eingesprungen – und hat prompt den herrlichen Raum gefüllt. Chapeau, die Hechinger Klassik-Connections funktionieren!

19.15 Uhr, Rabenstraße: Der nächste Wow-Effekt am frühen Abend. Hinter der Tür von Haus Nummer 19 steht ein mächtiger Flügel, und drum herum drängen sich 20 Leute. Vom Klavier her singt, ob der Enge kaum erkennbar, Heidrun Hamp „Et Maintenant“ von Gilbert Becaud. Dazwischen gibt’s lyrische Einsprengsel von Heinz Erhardt und Austria-Tiefsinn von Georg Kreisler. Die Studio-Atmosphäre in der kleinen Musikschule Prima-Primus bezaubert.

19.40 Uhr, am Rain: Heiter geht’s auch im Nebenzimmer der Bar Central zu. Dort kredenzt das Konstanzer Duo Gerhard Stehle/Ralph Peschl einen „Schwäbischen Hochland-Whiskey“ und erklärt, worauf es beim Verkosten eines jeden Getreidedestillates ankommt: „Im Mund erst vorne schmecken, dann nach hinten träufeln lassen. Große Schlucke und atmen vermeiden, sonst brennt’s!“ 30 Genießer schnüffeln und schlürfen.

20.10 Uhr, Villa Eugenia: In einem komplett dunklen Raum piepst ein Punkt-Scheinwerfer wie R2D2, der putzige Droide aus Star Wars. Begleitet von sphärischen Tönen, rollt das Digitalgerät über den Boden und sendet suchende Strahlen in den Raum, streift Bilder an den Wänden und Gesichter im Publikum. In vorsichtigen Dialog mit ihm tritt eine Frau, deren hauchzarter Gesang aber aus dem Dunkeln eine meditative Atmosphäre schafft. Als das Licht angeht, sind die Fragezeichen in den Gesichtern der Zuschauer deutlich erkennbar.

20.30 Uhr, Rathausvorplatz: Vera Maria Horn von der Tübinger „Kompanie Himmelstänzerin“ klettert, turnt und schwingt an einem Band in acht Metern Höhe akrobatisch und anmutig unter dem Hechinger Nachthimmel. Vertikaltuchartistik nennt sich das. Oder neudeutsch: aerial dance. Eine neue Freiluft-Attraktion in der Kulturnacht, die Kulisse aber eher bescheiden.

21 Uhr, Landgericht: Deutlich voller der Schwurgerichtssaal, in dem der Tübinger Autor Rainer Imm seinen neuen Krimi „Das rote Tagebuch“ vorstellt. Und da ist Musik drin: Der Schauspieler Udo Zepezauer singt vom Richterstuhl den Stones-Titel „Angie“, und das Hechinger Kammer­orchester zeigt, dass „Stairway to Heaven“ und „The final Countdown“ auch im klassischen Stil klasse klingen können.

21.45 Uhr: Abstecher auf den zugigen Marktplatz, wo eine Currywurst auf der neuen, aber nur spärlich angenommenen „Futtermeile“ neue Kraft für den Rest des Abends gibt.

22 Uhr, Stadtgarten: Vorbei am Lichterlabyrinth des Bildungshauses St. Luzen geht’s direkt hinein in die Jurte, wo Stadträtin Almut Petersen im Rahmen der „Promi-Lesungen“ aus „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ rezitiert. Es ist auch eine Wohltat für die Sinne. Ein gusseiserner Ofen verströmt wohlige Wärme, und es duftet nach Glühwhiskey.

22.30 Uhr, Oberes Mühlstraße: „Let’s twist again“ schallt es durchs Oldtimermuseum, und die Stimmung ist ähnlich ausgelassen wie zur selben Zeit im proppevollen „Fecker“, wo die „HechSinger“ vom „Mann im Mond“ trällern.

Der blickt draußen längst über die Oberstadt, wo eine Lange Nacht der Kultur noch längst nicht zu Ende ist. Eine Nacht, die noch viel mehr Facetten hatte, in der viele schöne Farbtupfer gesetzt wurden, manche altbekannt, manche verblüffend; eine Nacht, die die allermeisten Säle füllte, die mannigfaltige Inspirationen gab, die viel Freude bereitete. Allein das Open-air-Nachtleben vermochte das Kulturprogramm auch diesmal nicht zu befeuern. Dazu war es wohl auch zu endseptemberlich. Vielleicht sollte man sich von diesem Ziel bei der vierten Auflage verabschieden.