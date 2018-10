Hechingen Die Kelten stehlen den Hausschatz!

Stein / swp

„Römer im Schein der Fackeln“ heißt es am Samstag ab 18 Uhr in Stein. Bei dem Spektakel sind finstere Gestalten zu Gast.

Gegen Ende der Saison bietet das Römische Freilichtmuseum am kommenden Samstag, 13. Oktober, von 18 bis 22 Uhr nochmals ein Erlebnis besonderer Art in antiker und an diesem Abend zusätzlich schaurig anmutender Umgebung rund um die römische Villa.

Bereits ab 14 Uhr bieten die Keltengruppen „Schlamauni“ aus Tirol und die Kelten „Tigurini“ ein Bogenschießen für Jung und Alt. Das Museum selbst ist bis zum Ende der Veranstaltung gegen 22 Uhr zur Besichtigung offen. Ab 18 Uhr startet das vielfältige Programm, für das normale Eintrittspreise gelten. Jedes Kind erhält kostenlos eine Fackel, die für die Mitgestaltung am Programm verwendet werden sollte.

Annähernd 20 Kelten der Schlamauni und Tigurini unterrichten die Gäste über verschiedene Techniken der Schmuckherstellung und üben mit den Kindern den Gebrauch von Waffen, die bei Überfällen durch Räuber gebraucht werden könnten.

Im Keller der Villa kann man spannende Römergeschichten hören. Der Schmied bearbeitet in der Schmiede heißes Eisen und stellt mit Kindern deren gewünschte Werkzeuge her. Die Tänzerinnen des Jupiter warten mit einem Tanzreigen zugunsten ihres Gottes auf. Ein Irrgarten im Haus am See ist schaurig-gruselig eingerichtet und lädt zum Durchgang durch das Labyrinth ein.

Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlen die Villa und die nahe Umgebung im Schein von Fackeln und Kerzen und bieten ein schönes, märchenhaftes Gesamtbild. Aus dem Dunkel des Waldes ertönen schaurige Klänge und lassen erahnen, welchen Gefahren die Menschen der Zeit vor rund 2000 Jahren besonders bei Nacht ausgesetzt waren. Mit den Kindern startet im Fackelschein eine Geisterführung durch die Umgebung der Römervilla.

In den Pausen können sich Erwachsene und Kinder auf der Panoramaterrasse mit Heißen Roten, Waffeln und Pommes und Getränken verschiedener Art versorgen – bevor es dann zum Ende nochmals richtig rund geht: Räuberische Kelten haben die „Domina der Villa“ und den Hausschatz bei einem Überfall geraubt und sich auf der Flucht in den nördlichen Römerturm zurückgezogen. Die heimischen Bewohner und die Kinder rüsten zum Gegen­angriff. Brandpfeile setzen den Turm in Brand. Nach kurzem Kampf sind die Domina befreit, der Hausschatz sicher gestellt, die Räuber gefangen genommen. Kinder und Bewohner feiern gemeinsam dieses Ereignis.

Mit dieser Veranstaltung setzt der Förderverein Römisches Freilichtmuseum Stein nochmals einen Höhepunkt im Programm 2018 nach dem gelungenen Römerfest Ende August mit unzähligen Besuchern, bevor es dann ab 2. November in die Winterpause bis Ostern geht.