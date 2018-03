Hobby Die Karten werden neu gemischt

Matthias Badura

Werner Zink, Vorsitzender der Briefmarkenfreunde Hechingen ist auch mehrere Tage nach der Veranstaltung immer noch euphorisch: „Es war ein Wahnsinns-Tag, schon lange im Vorfeld waren alle Händler- und Anbieter-Tische ausgebucht. Und dann sind auch noch scharenweise Besucher gekommen.“ Nein, besser hätte der Großtauschtag in der Hechinger Stadthalle „Museum“ nicht laufen können, ist er sich sicher..

Andererseits wundert Zink das überhaupt nicht. Der Verein sei gut aufgestellt, auf die Mitglieder jederzeit Verlass und man besitze in Sammlerkreisen weitum einen guten Ruf. Da müsse eine solche Veranstaltungen ja gelingen.

Nicht nur die Marken und Münzen stießen auf reges Interesse, Bewunderung und Anerkennung fanden auch die Exponate an den Stellwänden, Ersttagsbriefe und Motivsammlungen, liebevoll zusammengestellt von Hechinger Vereinsmitgliedern. Eine kleine Deutschland oder gar eine große Weltreise konnte man da tun, von Helogland bis in überseeische Gebiete reisen. Oder sich in der Vergangenheit und Geistesgeschichte tummeln: Luther und das Lutherjahr waren postalisch dargestellt.

Der mobile Beratungsdienst bot seine Expertisen ebenfalls wieder an, war aber den gesamten Vormittag über gar nicht „mobil“, sondern musste der unaufhörlichen Anfragen wegen auf seinem Platz gebannt bleiben. „Ich denke, man hat vielen Leuten helfen können bei ihrer Frage, was einzelne Stücke oder ganze Sammlungen wert sind “, sagt Werner Zink. Immer mehr Alben werden vererbt, erklärt er. Und die Erben wüssten vielfach nicht, was sie da in Händen halten. Einen Schatz oder nur Massenware?

Doch auch erfahrene Sammler, weiß man, sind auf den Beratungsdienst angewiesen, wenn es etwa um seltene Fehldrucke oder um Fälschungen geht – unter denen sich wiederum „echte“ und „gefälschte“ finden können. Eine wahre Wissenschaft. Nachmittags leerte sich das „Museum“. „Da waren die Leute bei der Schwimmbadeinweihung“, lacht der Vorsitzende. Nicht allzu schlimm, zu der Zeit war die Schlacht geschlagen, auch das Essen und die von den Mitgliederfrauen gebackenen Kuchen verkauft. Ein toller Erfolg. Aber doppelt verdient, befinden sich die Hechinger Sammler doch in einem Jubiläumsjahr: Der Tauschtag war der 25. in der Geschichte der Briefmarkenfreunde der Zollernstadt und deren Umgebung. Wie es weitergeht? Der Vorsitzende ist nach diesem Tauschtag zuversichtlich. Das Sammeln habe zwar einen deutlichen Einbruch erlitten, die Alten sterben weg und von den Jungen interessierten sich zuletzt immer weniger für das Hobby. Andererseits ist es so, dass sich viele Sammlungen über Jahrzehnte fest in einer Hand befanden. Dadurch, dass viele in der Flaute der vergangenen Jahre aufgelöst wurden, wurden die Karten neu gemischt und es ergeben sich Chancen für Einsteiger. Ebenso wie sich immer wieder neue Sammelgebiete auftun. Münzen sind erneut stark im Kommen, weiß Werner Zink. Von daher für ihn kein Grund, Schwarz zu sehen. Und der Großtauschtag sei doch der Beweis, dass das Hobby längst nicht am Ende ist.

Info Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich die Briefmarkenfreunde um 20 Uhr im Hechinger „Brielhof“. Wer Interesse am Sammeln hat, darf gerne dazu stoßen. Am bevorstehenden Dienstag, 3. April, haben die Briefmarkenfreunde im „Brielhof“ ihre Hauptversammlung. Der Beginn ist um 20 Uhr.