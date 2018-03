Musikverein Die Jugendarbeit floriert

Bietenhausen / ks

Zufrieden zeigte sich der Vorsitzende Jürgen Leins in der Hauptversammlung mit dem abgelaufenen Vereinsjahr. Bei den Mitgliederzahlen stellte er einen Aufwärtstrend vor allem im Jugendbereich fest. „Es freut uns, dass wir wieder eine Blockflötengruppe aufbauen und dadurch unser Durchschnittsalter senken konnten. Das ist sehr wichtig, damit der Verein nicht altert“, sagte Leins in seinem Jahresbericht. Der Musikverein zählt derzeit 178 Mitglieder, von denen 35 im Alter zwischen 14 und 70 Jahren im großen Orchester mitspielen. Anna, Lukas und Nikolai Leins sowie Steffi Conzelmann aus der Jugendabteilung verstärken seit dem Sommer die aktiven Reihen. Ziemlich alle Register sieht der Vorsitzende gut aufgestellt. Nur im Holz- und Bassregister mangelt es an Musikern. „Hier sind wir immer noch auf Aushilfen angewiesen“, sagte Leins. Immerhin, so der Vorsitzende weiter, seien die Festzelt­auftritte gut gespielt worden. Ins Positive ging die Entscheidung, die Musikerfasnet künftig auf den Fasnetssonntag zu verlegen. Rückläufige Besucherzahlen beim Rosenmontagsball waren der Anlass.

Tobias Beuter sieht seine von ihm geleitete Jugendabteilung auf einem guten Weg. 19 Nachwuchsmusikanten zählt die Abteilung zurzeit. Der Schnupper- und Infonachmittag brachte dem Verein gleich sieben Kinder und Jugendliche. Unterrichtet werden sie von Sabine Leins. Lobend erwähnte Tobias Beuter das gute Abschneiden des gemeinsamen Jugendblasmusikorchesters mit Rangendingen und Höfendorf beim BW-Musix-Wettbewerb, bei dem der zweite Platz heraussprang.

Dirigent Joachim Schöpe sprach vom „erfolgreichsten Jahr“ in seiner zehnjährigen Dirigententätigkeit. „Das letzte Weihnachtskonzert zusammen mit dem Musikverein Boll und der Auftritt beim Bachkuchefest in Höfendorf waren trotz weiterhin vorhandener Unterbesetzung in manchen Registern absolute Highlights“, lobte der musikalische Leiter.

Kassierer Siegbert Albus verwies auf ein gesundes finanzielles Polster. Keinerlei Unstimmigkeiten in den Kassenbüchern stellten die Revisoren Christine Leins und Willi Bieger fest. Bürgermeister Johann Widmaier sprach von einem starken und in der Gesellschaft gut verankerten Musikverein.

Der Vorsitzende nahm die Hauptversammlung auch zum Anlass, langjährige passive Mitglieder auszuzeichnen. Die Ehrung für zehnjährige Mitgliedschaft ging an Petra Uttenweiler und Thomas Leins; 20 Jahre: Stefan Albus; 30 Jahre: Manfred Haid; 40 Jahre: Rainer Eggenweiler, Theo Schmid; 50 Jahre: Gerhard Beuter, Manfred Eberhard. Zu Ehrenmitgliedern wurden ernannt: Heidi Köhler, Bernhard Schmid, Anton Deibler, Werner Albus, Willi Bailer, Horst Leukart, Karl Strobel und Karl-Heinz Harrer.