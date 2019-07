Die Hohenzollerische Zeitung war beim Hechinger Open-Air-Kino Medienpartner der ersten Stunde. Nach 13 Jahren Pause präsentieren wir wieder das Freiluftereignis, das am 26. Juli beginnt.

Football’s coming home: So sangen die Engländer 1996, als sie die Fußball-Europameisterschaft ausrichteten – der Fußball kehrt heim. 1996 ist auch das Geburtsjahr des Hechinger Open-Air-Kinos. Von Anfang an mit von der Partie war auch die Hohenzollerische Zeitung als Medienpartner. Nach 13-jähriger Partnerschaftspause heißt es für Kinomacher Ralf Merkel und die HZ, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiert: zurück zu den Wurzeln. Oder anders ausgedrückt: Das Open-Air-Kino kehrt heim. Die HZ präsentiert wieder das zwölftägige Sommerspektakel für Cineasten und passionierte Freiluftfilmgucker.

1200 Sitzplätze verfügbar

Vom Freitag, 26. Juli, bis zum Dienstag, 6. August, lassen die Zollernalb-Kinos auf der Schwimmbadwiese im Weiher jeden Abend ein anderes filmisches Glanzlicht erstrahlen und versprechen „ein vollendetes Filmerlebnis unterm Sternenhimmel“. Digital projiziert werden die Filme auf eine 90 Quadratmeter große Leinwand, 6-Kanal-Dolby-Digital-Ton sorgt dafür, dass der Sound stimmt, und 1200 bequeme Gartenstühle leisten Gewähr, dass niemand ein „Ausverkauft“­Schild lesen und auf dem Absatz kehrt machen muss. Und wenn es mal regnen sollte (was in diesem Sommer sehr unwahrscheinlich ist, zwinker!), steht ein Zelt mit 200 überdachten Sitzplätzen bereit.

Hunger und Durst leiden muss niemand. Je nach Witterung werden verstärkt kühle oder heiße Getränke angeboten. Im Bistrobereich gibt es täglich ab 20 Uhr warme und kalte Snacks, Cocktails an der Sektbar und – obligatorisch – Popcorn.

Ahoi-Brause und Eierlikör

Entscheidend ist beim Fußball aufm Platz, beim Kino auf der Leinwand. Und da fährt Ralf Merkel in diesem Jahr einen Blockbuster nach dem anderen auf. Gleich zum Auftakt am Freitag, 26. Juli, läuft einer der erfolgreichsten deutschen Filme der Saison: „Der Junge muss an die frische Luft“, die gleichermaßen rührende wie lustige Verfilmung der Autobiographie des Entertainers Hape Kerkeling. Weil die Zuschauer dabei in die 1970er-Jahre zurückversetzt werden, gibt es an der Bar passenderweise AhoiBrause und Eierlikör.

Stolz auf Zugeständnisse der Verleiher

Stolz ist Ralf Merkel darauf, mit „Der König der Löwen“ und „Yesterday“ gleich zwei brandaktuelle Filme nur wenige Tage nach ihrem Bundesstart im Open-Air-Kino zeigen zu können. „Das sind echte Zugeständnisse seitens der Verleiher“, freut sich der Hechinger Kinomacher, der sich seinen ausgezeichneten Ruf in der Branche redlich erarbeitet hat. „Andere haben weder den einen noch den anderen gekriegt.“ In Hechingen darf man nun also am Sonntag, 28. Juli, in einer computeranimierten Neuverfilmung des Klassikers von 1994 miterleben, wie der Löwenjunge Simba und seine Königsfamilie sich gegen die Intrigen seines machthungrigen Onkels Scar zur Wehr setzen müssen; und am Samstag, 3. August, erfährt man in einer musikalischen Sommer-Wohlfühl-Komödie, wie es in einer Welt zugeht, in der keiner die Musik der Beatles kennt. „Eine tolle Geschichte“, meint Ralf Merkel über „Yesterday“, der eben erst Bundesstart hatte. „Darauf freue ich mich.“

Und noch so ein Merkel-Coup

Apropos Bundesstart: Den hat „Leberkäs Junkie“, die neue Komödie nach einem Krimi um den Provinzpolizisten Franz Eberhofer, am Donnerstag, 1. August. Und just an jenem Abend steht er schon auf dem Programmzettel des Hechinger Open-Air-Kinos. Noch so ein Merkel-Coup! Wie im vergangenen Jahr, als der Eberhofer-Film „Sauerkrautkoma“ mehr als 1000 Besucher auf die Schwimmbadwiese lockte, ist aus diesem Anlass Gourmetabend. Wieder kochen Hechinger Chefköche passend zum Filmthema für die Kinogänger. Ganz bestimmt eines der Restaurants ein leckeres Leberkäs-Gericht servieren. Erstmals mit dabei in der Gastronomenriege ist übrigens das Burgrestaurant vom Zoller. An Mitmach-Aktionen herrscht auch sonst kein Mangel im 2019er-Programm. Wer beim oscarprämierten Musikfilm „Bohemian Rhapsody“ um die legendäre Band Queen am Samstag, 27. Juli, eine Königsrobe und eine Krone trägt wie Freddie Mercury, erhält freien Eintritt. Und wer am Dienstag, 30. Juli, zu dem skurrilen Roadmovie „25 km/h“ mit einem Mofa vorfährt, darf gleichfalls umsonst rein und bekommt für sein Knattergerät noch einen VIP-Parkplatz.

Aktionen bei freiem Eintritt

Die dritte Aktion mit freiem Eintritt gibt’s am vorletzten Abend, den Ralf Merkel mittlerweile schon fast traditionell französisch gestaltet. Alle Erwachsenen, die am Montag, 5. August, bei „Ein Becken voller Männer“, dem Komödien-Hit der Saison aus Frankreich, an der Kasse ihr Seepferdchen-Abzeichen vorzeigen, können dafür den Geldbeutel stecken lassen.

Und dann natürlich das große Finale am Dienstag, 6. August! „Zurück zu den Wurzeln“ heißt es für Ralf Merkel und sein Team auch hier: Nach zwei Jahren Unterbrechung läuft diesmal wieder ein Karl-May-Klassiker. Nein, der Karl-May-Klassiker schlechthin: „Der Schatz im Silbersee“, der erste und bekannteste Streifen mit Pierre Brice als Winnetou, Lex Barker als Old Shatterhand und dem jungen Götz George als Siedlersohn Fred Engel. Wie in vergangenen Jahren ist Maskerade erwünscht. Wer als Cowboy, Indianer oder hübsche Squaw aufkreuzt, darf umsonst rein.

„Der Schatz im Silbersee“ im Hechinger Open-Air-Kino – gab’s das nicht schon mal? Stimmt, anno 2010. Aber was damals noch mit Flimmern und Rauschen daherkam (und trotzdem ein Publikumsrenner war), wird diesmal gestochen scharf gezeigt – digital aufgefrischt halt.

Das könnte dich auch interessieren:

Kinos in Albstadt und Hechingen Mit Smartphone an der Kinokasse zahlen Der Capitol-Filmpalast in Albstadt setzt neues Bezahlverfahren ein, das es zeitnah auch in Hechingen geben soll.