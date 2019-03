Tiere brauchen unsere Hilfe. Die HZ unterstützt das Tierheim in Tailfingen, das für den gesamten Zollernalbkreis zuständig ist.

Wir haben ein Herz fürs Tierheim in Tailfingen: Nachdem die HZ bereits mit einer ihrer Weihnachtsaktionen – und Dank der großzügigen Spendenbereitschaft unserer Leser – die Einrichtung des Tierschutzvereins Zollernalb unterstützt hat, möchten wir nun als Kooperationspartner weiter das Bewusstsein für das Tierheim wecken. „Wir sind das einzige Tierheim in ganz Baden-Württemberg, das keine Unterstützung für Betrieb und Unterhaltung bekommt; das trägt alles der Verein“, sagt Günter Wiebusch, Vereinsvorsitzender (rechts). „Für diese Jahreszeit haben wir sehr viele Tiere hier“, ergänzt Tierpflegerin Andrea Endriß-Seitz (links). Bei der Vermittlung eines Tieres werde sehr viel Wert darauf gelegt, „ob es passt“, betont Wiebusch. Shitsu-Zwergschnauzer-Mix „Alma“, zwei Jahre jung, die hier HZ-Redakteurin Stephanie Apelt so neugierig beäugt, ist übrigens nicht zu haben.