Hechingen Die HZ bittet zum Wahlpodium

Im Gebäude Marktplatz 1 ist ein repräsentatives Zimmer frei. Wer es beziehen wird, darüber entscheiden die Hechingerinnen und Hechinger am 29. April. Am übernächsten Sonntag, 15. April, präsentiert die HZ die Bewerber fürs Bürgermeisteramt bei einem Wahlpodium im „Museum“. © Foto: Hardy Kromer

Hechingen / Ernst Klett

Wem am 29. April die Stimme geben? Die HZ erleichtert die Entscheidung mit ihrem Wahlpodium am Sonntag, 15. April.

Ganz Hechingen will wissen, ob nun endlich der Obertorplatz neu herausgeputzt oder erst eine Tiefgarage drunter gegraben werden muss. Warum hat es in der Zollernstraße so dermaßen viele Schlaglöcher? Wem gehört denn nun wirklich die Burg? Und wie ist das eigentlich mit dem Winterdienst im kleinsten Stadtteil? Die Beurener haben zuletzt Klage darüber geführt, dass sie an manchen Tagen ihren hochgelegenen Heimatort nur unter allerschwersten Anstrengungen erreichen konnten. Die ganz großen und die etwas kleineren Hechinger Themen und Probleme haben eine enorme Bandbreite. Wer am 29. April zum neuen Stadtoberhaupt gewählt werden will, der sollte zu allem und jedem eine passende Antwort haben. Wem das bestens gelingt und wem vielleicht weniger, das soll man sehen und hören beim Kandidatenpodium der HZ am übernächsten Sonntag, 15. April, in der Stadthalle „Museum“.

Der Beginn ist ein ganz besonderer: 14.30 Uhr mit Einlass ab 14 Uhr! Ein ebenso informativer wie unterhaltsamer Sonntagnachmittag soll es werden – also bewusst einmal keine Abendveranstaltung. Anschließend ist noch ausreichend Zeit für weitere Hechinger Angebote, zum Beispiel den Besuch der am selben Tag öffnenden Ausstellungen im Weißen Häusle und der Villa Eugenia.

Zugesagt haben fürs Wahlpodium der Hohenzollerischen Zeitung bereits Hechingens Erster Beigeordneter Philipp Hahn, die Balinger Diplom-Verwaltungswirtin Petra Koch und die noch am Mittwoch auf den Kandidatenzug gehüpfte Burladinger Wirtschaftsjuristin und Wirtschaftspsychologin Sabine Abbasi. Die Bewerber können sich schon auf viele schöne Fragen an sie freuen: Dafür sorgt die HZ, dazu beitragen können aber genauso die HZ-Leserinnen und HZ-Leser und überdies die Besucher der Veranstaltung. Während bei der Kandidatenvorstellung der Stadt am Donnerstag, 19. April, keine Nachfragen zugelassen sind, sind sie beim Wahlpodium der HZ ausdrücklich erwünscht.