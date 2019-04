Der Startschuss für den Helferkreis des neuen Vereins Seniorenbetreuung Jungingen ist gefallen – 19 Leute packen an.

Es muss sich zunächst alles im Lauf der nächsten Wochen und Monate entwickeln“, betonte Jürgen Weber, der Vorsitzende des neu gegründeten Trägervereins und Ideengeber für die Intensivierung der Junginger Seniorenarbeit. Am Dienstagabend hieß er zum ersten Helferkreis-Treffen zahlreiche Mitglieder und interessierte Junginger willkommen und gab den Startschuss für die Arbeit des Helferkreises.

Wie der frühere Bürgermeister zunächst ausführte, konnte er die Vereinsschatzmeisterin, Anita Kohler, dafür gewinnen, dem Helferkreis zusätzlich als Koordinatorin zur Verfügung zu stehen und als Ansprechpartnerin für hilfsbedürftige Senioren zu fungieren. Dabei geht es um Unterstützung in Haus und Garten, um Besuchs- und allgemeine Betreuungsdienste oder auch um Fahr- und Begleitdienste. Der Helferkreis wird tätig auf der Basis von freiwilligem bürgerschaftlichen Engagement.

In ihrem Einführungsvortrag ging Christiane Straßer, die Leiterin des Pflegedienstes und der Verwaltung des Sozialwerks in Hechingen, auf zu beachtende Vorgaben wie Datenschutz und Schweigepflicht bei der Seniorenbetreuung ein, informierte über den Umfang der notwendigen Schulungen für ehrenamtlich Engagierte sowie über das Verhalten in Notsituationen.

Sie gab Hinweise zu Abrechnungsmöglichkeiten mit der Pflegekasse – je nach Grad der Pflegebedürftigkeit der Betreuten – und auch auf Pflegeleistungen, die die mobilen Dienste des Sozialwerks Hechingen und Umgebung zusätzlich erbringen können, wenn es nötig sein sollte.

Im Rahmen der Kooperation zwischen dem Sozialwerk und dem Verein Seniorenbetreuung Jungingen wird Christiane Straßer den Junginger Helferkreis zukünftig fachlich betreuen. Versicherungsschutz für Helfertätigkeiten sei gewährleistet, betonte Weber, und der Vereinsvorstand habe beschlossen, für Hilfsdienste jeglicher Art einheitlich acht Euro pro Stunde in Rechnung zu stellen, zuzüglich gegebenenfalls Fahrtkostenersatz.

Die momentan 19 Helferinnen und Helfer erhalten sieben Euro für jede Einsatzstunde gutgeschrieben. Diese Entschädigungen können sie sich auszahlen lassen nach der 2400-Euro-Regelung oder auch ganz oder teilweise auf dem persönlichen Einsatzkonto stehen lassen, um dafür vielleicht später einmal selbst Hilfsdienste in Anspruch nehmen zu können.

Wichtig auch noch: Wer einmal eine Auszeit von der Helfertätigkeit nehmen wolle, dem sei diese selbstverständlich gegönnt, hielt Jürgen Weber fest. Alles basiere auf Freiwilligkeit.