Der Gemeinderat beschließt längere und einheitliche Öffnungszeiten. Die Preise bleiben vorerst stabil.

Die Öffnungszeiten waren schon vor der Eröffnung des neuen, fast zehn Millionen Euro teuren Hechinger Schwimmbades ein Politikum. Denn die Frühschwimmer kamen nur an zwei Wochentagen auf ihre Kosten. Jetzt, nach genau einem Jahr Betriebszeit, wird nachgebessert. Auf Vorschlag der Schwimmbadkommission bekommen die Stammgäste nun ihren Willen: Ab Mitte Mai, wenn die neue Freibadsaison beginnt, gelten erweiterte Öffnungszeiten, die ganzjährig gültig sind: montags bis freitags von 7 bis 20 Uhr, samstags, sonn- und feiertags von 9 bis 20 Uhr. Das ist leicht zu merken und bedeutet 17 Öffnungsstunden pro Woche mehr.

Glücklich äußerte sich Frühschwimmerin und SPD-Stadträtin Ingrid Gruler im Verwaltungsausschuss, der die Neuerung einstimmig beschloss: „Jetzt sind die Öffnungszeiten, wie sie sein sollten.“ Und jetzt bestehe Hoffnung, dass man die Berufstätigen, die man „durch nicht bedarfsgerechte Öffnungszeiten“ an Bäder in Nachbarstädten verloren habe, zurückgewinnen könne.

Freie-Wähler-Sprecher Werner Beck jubelte ebenfalls: „Endlich klare Öffnungszeiten!“ Bei so einem teuren Bad dürfe man nicht an den Öffnungszeiten sparen. Dr. Lorenz Welte (CDU) und Hannes Reis (Bunte Liste) zollten speziell der Schwimmbadkommission großes Lob für die Vorbereitung der Korrekturen.

Die Stadtverwaltung legte freilich auch dar, dass mehr Personal notwendig ist, um die verlängerten Öffnungszeiten zu stemmen – und dass ein Teil der Reinigungsleistungen künftig fremd vergeben werden muss. In der Summe kostet das 8000 Euro jährlich mehr. Interessant in diesem Zusammenhang: In seinem ersten Jahr, in dem das neue Bad 147 545 Besucher zählte, machte die Einrichtung 976 000 Euro Minus. Oder wie SPD-Stadtrat Jürgen Fischer vorrechnete: „Das macht 6,62 Euro Zuschuss pro Besuch – oder 48,80 Euro Jahreszuschuss pro Einwohner.“

Fachbereichsleiter Jürgen Rohleder informierte: Würde man jede Eintrittskarte um 50 Cent teurer verkaufen, ließen sich Mehreinnahmen von 70 000 Euro erzielen. Jürgen Fischers Antrag, eine solche Preiserhöhung gleich mitzubeschließen, wurde indes mit 8:3 Stimmen bei zwei Enthaltungen abgelehnt. Die Freien Wähler gaben den Auftrag, die weitere Entwicklung genau zu beobachten. Lorenz Welte meinte dagegen: „Vier Euro sind genug. Wir haben kein Galaxy mit 1000 Attraktionen“.