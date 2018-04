Hechingen Die B 32-Baustelle nimmt Formen an

Hechingen / Hardy Kromer

Die B 32-Baustelle im unteren Killertal nimmt Formen an. Die Abschleifung in Richtung Hechingen ist bereits gesperrt.

Aufpassen wie ein Luchs musste man als Verkehrsteilnehmer schon am Dienstag im unteren Killertal und am östlichen Hechinger Stadteingang. Während auf der B 32 gleich nach der Abfahrt zur Kreismülldeponie (Bild) die Sperrung in Richtung Tübingen und Haigerloch sowie die Umleitung in Richtung Hechingen vorbereitet wurden, nahmen Arbeiter der Straßenmeisterei zwischen „Rewe“ und „Kaufland“ die ersten Ampeln zeitweise in Betrieb. Dort wird spätestens ab heute erhöhtes Verkehrsaufkommen erwartet, weil der B 27-Anschluss Hechingen-Mitte den kompletten Verkehr aus und in Richtung Killertal aufnehmen muss. Der B 32-Ast in Richtung Hechingen-Nord wird nämlich bis Mitte Juli gesperrt.