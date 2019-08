Das Diasporahaus Bietenhausen stellte erstmals öffentlich seine Planungen zum Projekt „Unser Lädle“ vor.

Schon im November könnte der neue Dorfladen „Unser Lädle“ in Bietenhausen seinen Betrieb aufnehmen. Das gab André Guzzardo, der Vorstandsvorsitzende des Diasporahauses Bietenhausen, am Mittwoch bei der Feier der Übergabe des Förderbescheids für die Landesstrategie „Quartier 2020“ im Rangendinger Mehrgenerationenhaus bekannt.

„Wir wollen noch dieses Jahr eröffnen“, sagte Guzzardo. Nachdem es nun grünes Licht durch den Landessozialminister Manne Lucha gab, und dieser persönlich den Förderbescheid überbrachte (die HZ berichtete) kann das Projekt „Unser Lädle“ und zwei weitere Vorhaben (Demenzgruppe und Krankenschwester) in Rangendingen angepackt werden. Im Rahmen des Festakts plauderte André Guzzardo erstmals öffentlich über die Pläne und Vorstellungen. Die jungen Projektbeteiligten Cynthia und Kevin assistierten.

Früher Tante-Emma-Laden

Der Standort des neuen Geschäfts befindet sich in der Bußstraße, oberhalb des Feuerwehrhauses, in Bietenhausen. Die unteren Geschäftsräume des Gebäudes stehen schon seit über „zig-Jahrzehnten“ leer, teilt Eva Herter, die Projektleiterin des Diasporahauses, auf HZ-Nachfrage mit. Bis in die 1960er-Jahre hinein befand sich darin ein Lebensmittelgeschäft.

Dieser Tante-Emma-Laden soll nun wiederbelebt werden. Und zwar mit nostalgischem Charme. Neben dem Diasporahaus sind auch die Gemeinde Rangendingen und der Bietenhausener Ortsvorsteher Josef Pfister und dessen Ortschaftsrat mit im Boot. Beim Gassigehen mit dem Hund war Guzzardo die Idee gekommen, als er den leeren Laden im Ortskern sah. Der Kaugummi-Automat passe zu den Schülern des Diasporahauses, die fortan hauptsächlich in einem rotierenden System den Laden betreiben werden.

Öffnungszeiten zur Debatte stellen

Damit auch Öffnungszeiten gefunden werden, die mit dem Leben und Alltag der Bietenhausener harmonieren, wird es demnächst eine große öffentliche Veranstaltung geben, wobei die Bürger mit den Planern ins Gespräch kommen. FSJler Kevin könnte sich auch vorstellen, samstags im Einsatz zu sein. Sind die Öffnungszeiten festgelegt, sollen diese auch garantiert werden, damit sich die Bewohner daran gewöhnen können.

Begeisterung auch beim Minister

„Erst einmal Chapeau“, fand Manne Lucha und merkte an: „Man könnte das ja auch ein bisschen erweitern.“ Es könnten sich auch Ehrenamtliche neben den Schülern einbringen und die übriggebliebenen Lebensmittel in die eigene Struktur integrieren. Guzzardo bestätigte, die Diasporahaus-Köchin werde daraus Essen kochen, und: „Wir rechnen auch mit Ehrenamt.“

1. Säule: Verkauf, 2. Säule: Begegnung

Der Vorstandsvorsitzende fand: „Genau das ist das Moment der Begegnung.“ Das generationenübergreifende Projekt ziele darauf ab, dass Jung und Alt dort zusammentreffen. So könnten die unterschiedlichsten Menschen zum Beispiel beim Bedienen der Kaffeemaschine aufeinandertreffen. Die erste Säule des Ladens sei der Verkauf von Lebensmitteln, die zweite die Begegnung, so Guzzardo. Auch ein Schachbrett wird dort aufgestellt. Und es soll eine kleine Nepal-Ecke mit Schals und Tees geben. Die Waren sind ökologisch, biologisch und fair trade, für den kleinen und großen Geldbeutel erschwinglich.

Das könnte dich auch interessieren:

Rangendingen Landkreis und Rangendingen wollen Zuschuss In Kooperation mit dem Landkreis möchte Rangendingen einen Zuschuss beim Land beantragen.

Quartier 2020: Manne Lucha in Rangendingen „Soziale Klimaschützer“: Sozialminister übergibt Bürgermeister den Förderbescheid (mit Video) Der baden-württembergische Sozialminister Manne Lucha stattete der Gemeinde Rangendingen am Mittwoch einen Besuch ab.