Hechingen Deutsche Dogge beißt kleinen Terrier tot

Hechingen / Hardy Kromer

In der Nähe des Hechinger Fürstengartens kam es am Montag zu einem tödlichen Zusammentreffen zweier Hunde.

Eine Nachricht, die definitiv nichts mit der aufgeheizten Diskussion um den Boxer-Hund Apollo zu tun hat, für sich selbst betrachtet gleichwohl sehr tragisch ist, erreichte die HZ am Dienstag: Am frühen Montagabend ist in der Hechinger Oberstadt unweit des Fürstengartens ein Jack-Russell-Terrier von einer freilaufenden Deutschen Dogge tot gebissen worden. Die Ermittlungen der Hechinger Polizei haben ergeben, dass die Dogge das Grundstück ihrer Besitzerin verlassen konnte, „da diese vergessen hatte, das Gartentürchen zu schließen“.

Die große Dogge traf auf der Straße auf den kleinen Jack-Russell-Terrier, der an der Leine Gassi geführt wurde. Laut Schilderung der Polizei wurde der Terrier beim Zusammentreffen von der Dogge gebissen und so schwer verletzt, dass auch die rasch verständigte Tierärztin den Hund nicht mehr retten konnte. Durch einen Sturz verletzt wurde auch der Mann, der den Terrier an der Leine hatte.