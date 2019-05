Fühlen, schnuppern, riechen, schätzen: Die Waldolympiade bescherte den Viertklässlern der Rangendinger Joachim-Schäfer-Schule viele Erfahrungen.

Statt bei schönem Wetter im Klassenzimmer zu pauken, gab’s am Donnerstag für die Buben und Mädchen der vierten Rangendinger Klassen Schulunterricht im Freien – und zwar im Wald auf dem Weilerberg. Dazu kamen noch einige Schüler vom Diasporahaus Bietenhausen. „Heute steht bei uns Waldpädagogik auf dem Stundenplan. Die Kinder sollen den Wald mit allen Sinnen erfahren“, sagte Dorothea Wolf, die Lehrerin an der Rangendinger Schule ist.

So sieht es auch Christa Güntner, die vor 19 Jahren ihre Idee einer Waldolympiade zum ersten Mal in die Tat umsetzte. Obwohl Güntner seit fast einem Jahr pensioniert ist, kommt sie immer noch gerne zur Waldolympiade und hilft mit. Die Teilnehmerzahl fiel wegen nur zwei vorhandenen vierten Klassen dieses Jahr erheblich geringer aus, so Dorothea Wolf.

Ohne die großartige Unterstützung vom Bauhof, von Eltern, Opas und Omas wäre der Aktionstag nicht machbar, betonte Lehrerin Dorothea Wolf. Die Bauhofmitarbeiter bauten vorher Tische und Sitzbänke auf und richteten die Stände für die einzelnen Stationen her. 18 Haltestellen umfasste der Parcours, den die Schüler bewältigen mussten. An jeder mussten zu einem bestimmten Thema knifflige Aufgaben gelöst werden.

Der Rangendinger Bio-Landwirt Herbert Beiter, der an seinem Stand die Schüler über die Bienen aufklärte, ist ein treuer Unterstützer der Waldolympiade. Jetzt als Rentner habe er mehr Zeit für den schulischen Aktionstag, sagte Beiter, der einen Schaukasten mit lebenden Bienen mitbrachte. „Hier drin ist ein winziges Bienenvolk, und doch sind es so viele“, sagte er zu den Kindern, die in dem Kasten nach der rot markierte Bienenkönigin suchen mussten. Der Hobbyimker erzählte den interessierten Schülern, dass ein Bienenvolk im Sommer um die 60 000 Immen zählt.

Revierförster Hubert Münch, der Ende Mai in den Ruhestand wechselt, kam mit seinem Nachfolger Gabriel Werner. Die beiden Förster versteckten ausgestopfte Tiere im Wald, die es zu entdecken galt. Fuchs, Rehkitz und Dachs wurden schnell gefunden. „Und dann haben wir auch noch einen Eichelhäher, der typisch für Rangendingen ist“, sagte Münch. „Es geht hier nicht nur ums Punktesammeln, sondern um den Lerneffekt.“ Trotz seines Ruhestandes werde er auch nächstes Jahr bei der Waldolympiade wieder mit dabei sein, sicherte er zu. Außerdem mussten Tierfelle identifiziert, Fragen zu Pilzen beantwortet, Holzpuzzle gelöst, sportliche Weitsprünge gemacht, eine Rotfäule erkannt, Waldtiere und Pflanzen erraten, verschiedene Düfte geschnuppert und Jahresringe gezählt werden. Wendelin Schimminger und Michael Strobel vom Bauhof überwachten das Baumstammsägen. Miguel Rohde von der 4b machte bei der Station „Ägyptischer Transport“ die Erfahrung: „Das ist ja richtig anstrengend.“ Johannes Karsch und Pasquale Arndt aus Klasse 9 flitzen mit den Fahrrädern durch den Wald und sammelten die Fragebögen an den einzelnen Stationen zur Bewertung ein. Am Ende des Parcours gab es ein vom Diasporahaus und der Gemeinde gestiftetes Vesper und Medaillen für alle Olympioniken. Christa Güntners Ehemann hat die von Förster Hubert Münch getrockneten Birkenholzäste in feine Scheiben gesägt, durchbohrt und zu Medaillen verarbeitet. Die Bändel stellt jedes Jahr der Haus- und Gartenmarkt Heck zur Verfügung.