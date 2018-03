Stein Der TSV steht ohne Vorsitzenden da

Stein / Diana Maute

Der TSV Stein ist auf der Suche nach einem neuen Vorsitzenden. In der Hauptversammlung am Freitag konnte die Führungsspitze nicht besetzt werden.

Die Ausgangslage für einen potenziellen neuen Vorsitzenden wäre eigentlich sehr komfortabel, denn der 519 Mitglieder zählende TSV Stein ist gut aufgestellt. „Allgemein läuft es in allen Abteilungen rund“, unterstrich der 2. Vorsitzende Andreas Selig. Es seien genügend qualifizierte Trainer und Übungsleiter im Einsatz, das Sportgelände sei gut in Schuss. Einzig das Sportheim, das auch für private Feiern zur Verfügung steht, könnte mehr Gäste vertragen.

Viel größere Sorgen bereitet den Sportlern die Tatsache, dass ihr Verein derzeit ohne Vorsitzenden dasteht. Der letzte Amtsinhaber war im Herbst überraschend zurückgetreten, „aus persönlichen Gründen“, wie er gegenüber seinem Stellvertreter angegeben hatte. Diese Art des Abgangs löste bei vielen der Mitglieder Unmut aus. Weder sei die gesamte Vorstandschaft informiert worden noch habe es eine Aussprache gegeben. Dies nahm die Mehrheit der Anwesenden zum Anlass, dem zurückgetretenen Vorsitzenden, der nicht an der Versammlung teilnahm, die Entlastung zu verweigern oder sich bei der Abstimmung zu enthalten. Begründet wurde dies damit, dass so der Missbilligung über das Verhalten des ehemaligen Vereinschefs Ausdruck verliehen werden soll. Alle anderen Vorstandsmitglieder wurden einstimmig entlastet.

Zuvor hatten die einzelnen Abteilungsleiter ihre Berichte vorgetragen. Schriftführer Roman Deperschmidt gab einen Überblick über die geselligen Aktivitäten. Die Jugendleiterin Gymnastik, Alexandra Supper, berichtete über vier Tanzgruppen, in denen 75 Kinder und Jugendliche aktiv sind. Ab April wird zudem ein Eltern-Kind-Turnen angeboten. Laut Abteilungsleiterin Gisela Laub halten sich 115 Erwachsene in verschiedenen Gruppen fit.

Die Dance Factory begeisterte ebenso mit tollen Tänzen wie die Flotten Hosen, die einen 15. Platz bei der Deutschen Meisterschaft in Bonn verbuchen konnte. Am 15. April dieses Jahres wird das Jubiläum „45 Jahre Gymnastik“ in der Auchterthalle in Stein gefeiert.

Im Bereich Fußball gab es 2017 zahlreiche Erfolge zu verbuchen. Der Aktiven gelang, wie Abteilungsleiter Harry Neufeld berichtete, der Aufstieg in die Kreisliga A. Trainiert wird die Mannschaft seit Sommer von Armin Roth. Über die AH-Mannschaft informierte deren Leiter Alexander Behr.

Starker Fußballernachwuchs

Dass der TSV Stein über starken Fußballernachwuchs verfügt, erläuterte Jugendleiter Marcel Oesterle. Die A-Jugend konnte 2017 als Meister den Aufstieg in die Bezirksliga feiern, der C-Jugend gelang der Aufstieg in die Leistungsstaffel. Große Vorfreude herrscht hinsichtlich des im August stattfindenden Fußball-Camps mit der Klaus-Fischer-Fußballschule.

Der Kassenbericht wurde von Kassiererin Cordula Bulach vorgelegt, der die Prüfer Rudolf Oesterle und Harald Oesterle eine hervorragende Buchführung bescheinigten. Beschlossen wurde die Aufnahme eines Tennisbeitrages.

Wiedergewählt wurden im Bereich Fußball Abteilungsleiter Harry Neufeld, Jugendleiter Marcel Oesterle, AH-Leiter Alexander Behr und Beisitzer Jörg Oesterle. Neuer stellvertretender Abteilungsleiter ist Alex Ziegler, Beisitzer Nick Bulach. Schriftführer Jürgen Rebstock löst Roman Deperschmidt als Schriftführer ab. Letzterer wurde ebenso aus dem Vorstand verabschiedet wie die bisherige Jugendleiterin Gymnastik, Alexandra Supper, die nach 20 Jahren nicht mehr kandidierte. Ihr Posten konnte ebenso wenig neu besetzt werden wie der des Vorsitzenden.

Da der 2. Vorsitzende Andreas Selig sein Amt ebenfalls zur Verfügung stellen will, falls sich kein neuer Vereinschef findet, wurde eigens ein Gremium gebildet, das bis zur außerordentlichen Hauptversammlung nach einer Lösung suchen soll.