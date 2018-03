Vereine Der TSV Boll wird nächstes Jahr 100

Boll / Christian Steinhilber

In eine volle Runde blickte Vereinschef Frank Lanthaler bei der Hauptversammlung des TSV Boll. Die Berichte aus den Abteilungen begannen mit dem Förderkreis. Dessen 17 Mitglieder sorgten wieder durch Spenden für Unterstützung bei der Jugend, den Aktiven und den Alten Herren der Fußballer.

Kommissarisch übernahm Lanthaler den Bericht für den Bereich LTG, den Breitensport. Von der rührigen Männerfreizeitgruppe am Montag bis zum Kinderturnen am Freitag gab es hier einiges zu berichten. So ist die Volleyballgruppe am Mittwoch auch Zulaufpunkt für einen jungen afghanischen Flüchtling. Beim Rückenfit und Pilates mit Barbara Hahn hält man sich beweglich. „Fit for fun“ unter der Leitung von Armin Bendix bereitet zehn bis 15 Frauen viel Freude. Für die Frauenfitnessgruppe am Donnerstag wurde eine neue Übungsleiterin gewonnen. „Bauch, Beine, Po“ und Zumba sind nur ein kleiner Teil der Aktivitäten. Am Freitagabend lädt Marlene Klingspiegel noch zum Yoga.

Das Kinderturnen, geleitet von Fanny Reiber, Alex Kleinmann und Olivia Moj, ist mehr als gut besucht. In drei Altersgruppen betätigen sich hier freitags 76 Kinder sportlich.

Von der Fußballjugend berichtete Abteilungsleiter Klaus Wolf. Als erfolgreich zeigt sich hier die Spielgemeinschaft mit Stein. Von den Bambini bis zur A-Jugend sind beinahe alle Jahrgänge vertreten. Ein 17-köpfiges Trainerteam kümmert sich um den 123 Mann und Frau starken Kickernachwuchs. Acht Abgänge zu den aktiven Mannschaften aus Stein und Boll zeugen vom Erfolg.

Erfolgreich zeigte sich auch die AH unter Leitung von Daniel Mayer – und das nicht nur bei der Bewirtung des Sportheims. Zum zweiten Mal in Folge wurde der Hohenzollernpokal gewonnen.

Von einem personellen Umbruch im vergangenen Sommer berichtete Thorsten Demer bei der aktiven Mannschaft, nachdem der Aufstieg in die Bezirksliga im Relegationsspiel knapp missglückt war. Die 2. Mannschaft zusammen mit dem TSV Stein hingegen schaffte den Aufstieg in die Kreisliga A 1.

Kleiner Ausblick: Im Sommer kommt mit Frank Schneider ein neuer, bekannter Trainer. Fest sind auch schon weitere Neuzugänge, weitere Gespräche laufen. Dazu soll auch wieder ein Marketing-Beisitzer installiert werden. Die Knappheit bei den Schiedsrichtern ist akut, Freiwillige sind willkommen.

Von 536 Mitgliedern, Tendenz leicht steigend, berichtete Frank Lanthaler im allgemeinen Bericht über den Verein. Dorfhockete und Sommerfest waren nur einige der Aktivitäten im vergangenen Jahr. Mit Hilfe der Energiesammelkarten und mit viel Eigenleistung wurde auf dem Sportheimdach eine Photovoltaikanlage installiert. In vier Jahren soll sich die Anlage rentiert haben.

Zusammen mit der Feuerwehr wurde der Sportplatz für den Notfall als Hubschrauberlandeplatz nutzbar gemacht. Der ehemalige Öltank der Halle wurde zum Wasserreservoir für die Bewässerung umgenutzt. Kassiererin Tina Rebstock berichtete von einem positiven Ergebnis trotz aller Investitionen. Die Kassenprüfer bescheinigten ihr tadellose Arbeit. Das tolle Team des TSV Boll um Frank Lanthaler lobte Ortsvorsteherin Meta Staudt, bevor sie die einstimmig gewährten Entlastungen auf den Weg brachte.

Reibungslos verliefen auch die Wahlen. Einstimmig wiedergewählt wurden: Daniel Walz als 2. Vorsitzender, als Abteilungsleiterin LTG Regina Wolf, Schriftführer Patrick Uhl, Spielleiter Timo Gulde, die Beisitzer Martin Laakmann, Jörg Schumacher und Michael Krause sowie die Kassenprüfer Willi Boll und Friedrich Wolf. Damit ist das Vorstandsteam wieder komplett.

Mit dem Gartenhäuschen hinterm Sportheim müsse etwas passieren, kündigte Lanthaler für das kommende Jahr an. Auch das Sommerfest und die Nikolausparty stehen fest im Terminkalender. Dazu kommt das von der AGV unterstütze Open-Air-Konzert auf und für den Dorfplatz. 2019 steht dann das 100. Vereinsjubiläum an. Alle, die dazu Material in Bild und Text beitragen können, rief Lan-­thaler auf, das zu tun. Voraussichtlich wird es zum Jubiläum drei Festivitäten geben.

Schließlich stimmte die Versammlung noch einer Erhöhung der Mitgliedsbeiträge zu. Minderjährige zahlen künftig drei Euro mehr, Erwachsene zwei Euro mehr und Familien zehn Euro mehr. Der Vorstand begründete seinen Antrag damit, dass die Jugendarbeit immer mehr Kosten verursache und auch der Verband seine Beiträge erhöht habe.