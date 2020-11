Würde Wolfgang Grupp, Chef des Textilunternehmens Trigema, Donald Trump als Mitarbeiter einstellen? In einem Interview mit der Wirtschaftswoche sieht es nicht danach aus. Getäuscht sieht sich der Trigema-Chef in seiner Wahlprognose. Er habe geglaubt, dass Joe Biden das Präsidentschaftsrennen in den USA mit klarem Vorsprung gewinnt. Dass dem nicht so ist, lasse „tief blicken“, es sei ein „Alarmzeichen“. © Foto: Archivbild