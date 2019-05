Andre Neo macht Musik, seit er fünf Jahre alt ist. Der neue Song seiner Band, „Ina“, ist nun auf einer CD verewigt.

Gitarren sind die Werkzeuge seiner Seelen. Und die Musik ist sein Lebenselixier. Andre Neo alias André Kurz, aufgewachsen in Hechingen, hat jetzt auch Erfolg damit. Die Facebook-Seite „100 Prozent Deutschrock“, die mit 13 060 Fans in den sozialen Netzwerken medial präsent ist, nahm den Song des Hechingers und dessen Band mit dem Titel „Ina“ in die Tracklist der gleichnamigen CD auf. Der Sampler wurde bei Boersma Records mit einer Auflage von 5000 Exemplaren produziert und kann über die HZ gewonnen werden (siehe Infokasten).

Youtube „Ina“

Der 39-Jährige macht aber schon, seit er fünf Jahre alt ist, Musik. Wenn er seinen Stil selbst beschreibt, ist es „auf jeden Fall deutschsprachige Musik, tiefgreifend, erschütternd, gesellschaftskritisch“. Gerade das Lied „Ina“, dessen Musikvideo die Band vor einem Monat auf der Internetplattform YouTube hochgeladen hat, hört sich auch nach Indiepop an – mit rastlosem Schlagzeug, angetriebenem Gitarrensound und sattem Bass.

Diese Mixtur, obwohl sie düster klingen soll, geht gut ins Ohr. Andre Neo (Gesang und Rhythmusgitarre), Daniel Strobel (Sologitarre), Tommy Hagenow (Bass), Bende Lieten (Schlagzeug) und Taifun Altindag (Keyboard) haben sich mächtig ins Zeug gelegt. Aber was ist denn so schlecht an den bestehenden Verhältnissen? „Dass die Gesellschaft kaputt ist, dass Kommunikationsprobleme da sind, dass nicht mehr gesprochen wird“, sagt Andre Neo beim HZ-Interview in der Reaktion. Vor 34 Jahren fing der Musiker mit dem Keyboardspielen an, hörte dann aber auf. Mit neun begann er, klassisch zu singen, was er als 15-Jähriger ebenfalls beendete. Bereits mit 13 Jahren hatte er seine erste Band, mit 15 eine „richtige Band“, wie er sagt. Und: „Dann waren halt Mädchen interessant, Drogen und Alkohol.“

Aber mittlerweile ist das nicht mehr der Fall. Was hat sich geändert? „Wie viele Drogen man auch nimmt, man kann nicht vor sich selber weglaufen“, zitiert Andre Neo den amerikanischen Künstler Marilyn Manson. „Konsum ist nur eine Möglichkeit, um sich abzulenken und von sich selber zu entfernen. Irgendwann funktioniert das eben nicht mehr, weil man immer wieder zur Wahrheit zurückkommt“, weiß der Hechinger. „Ina“ handelt von dem „zweitschlimmsten Albtraum seines Lebens, der eine Frau ist“. Die Ex-Freundin, um die es geht, sei genauso kaputt wie die Gesellschaft und habe ein Problem mit Nähe und Distanz gehabt, was für Neo ziemlich anstrengend gewesen sei. Alle Songs, die er und die Band machen, fußen auf autobiografischen Erfahrungen. Und sein allerschlimmster Albtraum? Das war eine weitere Ex-Freundin von Neo.

Wäre die Welt ohne Frauen besser dran? „Nee, das glaube ich nicht“, sagt Andre Neo. „Es gibt ja auch abgefuckte Männer.“ Außerdem habe er ansonsten immer Glück gehabt. „Jetzt wollte mir das Leben mal zeigen, wie schön ich es hab oder hatte, und zeigen, wie es nicht sein sollte oder sein kann. Und das ist echt erschreckend“, betont der 39-Jährige. Neo, dessen Nachname es bereits andeutet, können solche schlechten Erfahrungen nichts anhaben. Er bleibt munter, taff und gewitzt. Der Name entstand damals, als er nach den Drogen beschloss, neu durchzustarten. Und das tut er jetzt auch – mit der Musik.