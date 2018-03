Bietenhausen Schachspieler machen ihrer Schule Ehre

Bietenhausen / Karlheinz Harrer

Die Grundschüler des Diasporahauses Bietenhausen stellen das neuntbeste Schachteam in ganz Württemberg.

Knapp 100 Grundschul-Schachteams aus Württemberg nahmen heuer an den verschiedenen Schulamtsmeisterschaften teil. Die besten zwölf Teams qualifizierten sich für die Württembergischen Meisterschaften. Das Diasporateam hatte sich auf Schulamtsebene gegen 15 andere Schulen durchgesetzt und durfte deshalb erstmalig an diesem Großereignis teilnehmen. Mit viel Vorfreude und dem Ziel, mindestens eine Schule in der Abschlusstabelle hinter sich zu lassen, fuhren Schachleiter Karlheinz Harrer und Kollegin Sonja Schäberle mit den Schülern Neven Schäfer, Sebastian Staudinger, David Ratz, und Ina Grünheid nach Magstadt.

Auf welch’ hohem Schachniveau bei diesem Turnier gespielt wurde, musste das Team gleich im ersten Spiel gegen die Bruckenackerschule aus Bernhausen feststellen, denn es verlor mit 0:4 Brettpunkten. Das zweite Spiel gewann Bietenhausen mit 3:1 Brettpunkten gegen die Grundschule Schwaigern. Auch die Uhlandschule Göppingen wurde mit 2,5:1,5 bezwungen. Im letzten Spiel vor der Mittagspause konnte nach tollem Kampf auch gegen die Römerschule aus Stuttgart ein 2:2 erreicht werden.

Damit zeigte der Computer nach gut drei Stunden Spielzeit eine tolle Bilanz und Platz fünf für das Diasporateam an. Nach einer kurzen Pause wurden die letzten drei Runden ausgetragen. Hier machte sich nun deutlich bemerkbar, dass das DHB-Team (im Gegensatz zu allen anderen Teams) nur einen Vereinsspieler in seinen Reihen hat. Denn nur Neven Schäfer konnte nach über drei Stunden Spielzeit sein Leistungsniveau halten und drei weitere Siege erzielen. Bei seinen Mitspielern sank die Konzentrationsfähigkeit deutlich, und sie konnten keine Siegpunkte mehr erzielen. Dennoch reichte es in der Endabrechnung zu Platz neun.