Die Stadtgeschichte Hechingens auf eigene Faust erleben kann man seit Dienstag auch auf Maria Zell: Dort wurde am Dienstagnachmittag am Eingang zum Friedhof die elfte QR-Code-Tafel im Stadtgebiet installiert. Handwerklich Hand anlegte dazu Siegbert Schetter vom Betriebshof, Zeugen seiner Arbeit waren Peter Beck, Vorsitzender des Fördervereins Maria Zell, Vereinsbeisitzer Adolf Bogenschütz und Nadine Hammel vom Sachgebiet Kultur und Tourismus der Zollernstadt. Schon vor drei Jahren hatte der Förderverein seinen Wunsch nach einem solchen virtuellen Rundgang durch das kleine Wallfahrtskirchlein (auch in englischer und französischer Sprache) formuliert, jetzt wurde ein Haken dran gemacht.

Hechingen entdecken

Zirka 3000 Euro teuer ist das „Entdecke Hechingen“-Schild mit dem QR-Code, die Hälfte davon hat der Förderverein aus eigenen Mitteln finanziert. Für Peter Beck ist diese neue Möglichkeit, Informationen direkt übers Smartphone abrufen zu können, wichtig: Weil Maria Zell nur zwischen dem 1. Mai und dem 1. November, und das auch nur an Sonn- und Feiertagen, geöffnet hat, aber auch über diese Tage hinaus viele Wanderer und Touristen die Wallfahrtskirche zum Ziel haben – und über deren Inneres und Geschichte informiert werden möchten.

Neuer Flyer der Stadt Hechingen

In ihrem neuen Flyer mit dem Titel „Einfach loslaufen!“ hat die Stadt Hechingen bereits auf der CMT mit Maria Zell als elfter QR-Code-Station geworben.