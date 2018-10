Hechingen Der Naturkindergarten ist eingeweiht

Hechingen / Von Hardy Kromer

Vor mehr als 60 geladenen Gästen ist der Hechinger Naturkindergarten am Lärchenwäldle eingeweiht und gewürdigt worden.

Großer Bahnhof für den jüngsten Spross in der Familie der Hechinger Kindertagesstätten: Der Naturkindergarten am Lärchenwäldle ist unter zahlreicher Beteiligung geladener Gäste eingeweiht worden. Stadträte, Forstfachleute, Naturschützer, Ortsvorsteher, Erzieherinnen anderer Einrichtungen – sie alle wollten mit eigenen Augen sehen, wie schön der Waldspielplatz im Gewann „Schafwasen“ geworden ist und was für ein herrliches Plätzchen der 13 Meter lange, beheizbare XXL-Bauwagen oberhalb des Domizils des Hundevereins gefunden hat.

Bürgermeister Philipp Hahn und Architekt Raimund Mantei verwiesen bei ihren Grußworten auf ein ganz wichtiges Detail: den Blick zum Hohenzollern von der Terrasse des Bauwagens aus. Mantei betonte: „Wenn man als Hechinger die Chance hat, den Zoller zu sehen, dann sollte man sie nutzen.“ Er selbst sei 500 Meter vom jetzigen Naturkindergarten-Standort aufgewachsen, unten „An der Breite“, und sei durch die Aufgabe, den Naturkindergarten zu gestalten, in seine Kindheit zurückversetzt worden. Am Lärchenwäldle und an der Breite hätten er und seine Freunde früher die tollsten Spielplätze gehabt. Und jetzt, in den vergangenen Tagen, habe er den Reiz des Spielplatzes Natur in den Augen der Kinder wiederentdecken dürfen. Das, so Mantei, sei in Zeiten der unaufhaltsamen Digitalisierung, einfach „klasse“.

Bürgermeister Philipp Hahn schwärmte ebenfalls davon, was für ein „tolles Abenteuer“ es sei, „die Geheimnisse des Waldes zu entdecken“. Im Waldkindergarten hätten Kinder die Chance, die Natur zu jeder Jahreszeit mit allen Sinnen zu erfahren. Der Naturkindergarten, so Hahn, sei „eine sensationelle Ergänzung“ zu den bestehenden Kindertagesstätten der Stadt, 14 an der Zahl.

Am Donnerstagmorgen, so berichtete Hahn, habe er bei einer Veranstaltung des Gemeindetages Bürgermeister getroffen, die in ihrer Stadt für 75 Kinder keinen Betreuungsplatz hätten. Verglichen damit sei man in Hechingen sehr gut aufgestellt. Sein Dank ging an alle, die unter der Projektleitung von Rainer Püttbach am Gelingen des Werkes beteiligt waren, und an die hilfsbereite und verständnisvolle Nachbarschaft, namentlich den Schäferhundeverein, die Schützengilde und den Golfclub.

Leiterin Karin Wätzig nannte den Naturkindergarten einen Ort, an dem Kinder Wurzeln schlagen, ihrer Phantasie, Kreativität und Abenteuerlust freien Lauf lassen und sich ihren Fähigkeiten entsprechend entfalten können.

Noch ist die Einrichtung nicht voll. Ein paar (Regel-)Plätze für drei- bis sechsjährige Buben und Mädchen sind noch verfügbar.