Hechingen Der Nabu warnt: Sie wandern wieder!

Hechingen / SWP

Der Hechinger Nabu warnt: Die Amphibien sind jetzt auf Wanderung. Die Autofahrer sollen entsprechend vorsichtig sein.

Der Nabu Hechingen teilt mit, dass in den Amphibien­teichen beim Hausener Hof der erste Grasfroschlaich festgestellt worden ist. Außerdem sind bereits Erdkröten unterwegs. Deshalb werden die Nabu-Aktiven an den beiden ohnehin nur für Anliegerverkehr freigegebenen Sträßchen vom Hausener Hof nach Weilheim beziehungsweise zum Stauffenburger Hof während der Nächte, in denen mit Amphibienwanderung zu rechnen ist, Verbots- und Warnschilder aufstellen. Absperrschranken stehen erst ab Donnerstag zur Verfügung. Sie werden zu Beginn der Dämmerung aufgestellt und am Morgen zur Seite gestellt.

An der Zufahrtsstraße zum Lindich werden im Waldgebiet Tempo-30-Schilder aufgestellt. Am Eisweiher gibt es ganzjährige Warnhinweise. Der Nabu weist darauf hin, dass Amphibien, selbst wenn sie nicht direkt mit den Rädern überfahren werden, oft allein durch den Strömungsdruck zu Tode kommen. Daher werden alle Autofahrer gebeten, nicht schneller als 30 zu fahren, wenn Amphibien in Sicht sind.