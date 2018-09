Bodelshausen Der Mann war noch nie beim Einkaufen

Bodelshausen / Von Klaus Stifel

Schick war sie gekleidet und kam am Mittwochvormittag mit einer Staatskarosse nach Bodelshausen: Baden-Württembergs First Lady, Gerlinde Kretschmann. „Ja, wir freuen uns riesig über den Besuch von Frau Kretschmann“, sagte Roswitha Kesser, die im Team des ökumenischen Eine-Welt-Kreises mitarbeitet und Kirchenrätin der drei evangelischen Kirchengemeinden Bodelshausen, Hirrlingen und Hemmendorf ist. Roswitha Kessler war die treibende Kraft, die den prominenten Besuch ermöglichte. Bei einer Veranstaltung der Tübinger Landfrauen lernte die Hirrlingerin die Gattin des Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann kennen. Obwohl der Termin schnell feststand, habe man die formulierten Fragen vom Ministerium genehmigen lassen müssen, sagte Kessler.

Gespannt warteten rund 100 Leute im evangelischen Gemeindehaus auf den Besuch aus Sigmaringen. Das Frühstück – es gab faire und regionale Produkte vom Büffet – war schon gestartet, als Gerlinde Kretschmann den Saal des evangelischen Gemeindehauses betrat. Und Gerlinde Kretschmann machte es sich gemütlich. Die Plaudereien mit ihr an den Tischreihen waren humorvoll. Ein Gast schenkte der First Lady ein selbstgemaltes Bild. Ein anderer rief ihr zu: „Wir lieben Sie als unsere Landesmutter.“

Anschließend stellte sich die Gattin von Winfried Kretschmann den Fragen von Roswitha Kessler und Pfarrerin i.R. Monika Schnaitmann. Sie wollten von der pensionierten Lehrerin zunächst wissen, wie groß das Einzugsgebiet zum Kauf regionaler Lebensmittel ihrer Meinung nach sein könnte. Große Strecken für einen Lebensmitteleinkauf mit dem Auto zurückzulegen, bezeichnete Gerlinde Kretschmann als Quatsch und fügte hinzu: „Ich fahre keine 20 Kilometer weit.“

Die Kretschmanns sind durchaus Fans fair gehandelter Produkte aus dem Weltladen: Zum Frühstück trinkt das Ehepaar Kaffee, zwischendurch liefern Mangofrüchtestreifen einen Energieschub. Für den Einkauf ist die Ehefrau zuständig: „Der war noch nie beim Einkaufen“, witzelte die einstige Kreis- und Gemeinderätin über ihren Mann.

Gerlinde Kretschmann verriet noch viel mehr über sich und den Ministerpräsidenten. In ihrer Freizeit sei sie „ehrenamtlich berufstätig“. Das Wandern komme leider zu kurz. Lesen gehöre ebenso zur Entspannung wie das Stricken während des Fernsehens. „Scharf“ sei sie auf Ausstellungen. Große Freude hätten sie und ihr Mann an den drei Enkelkindern. Und Sigmaringen als Wohnort will das Ehepaar nicht missen: „Wir wohnen mitten im Dorf“, erzählte die pensionierte Pädagogin und sprach von einem „kleinen Paradies“ mit direktem Blick auf Kirche und Friedhof. In den beiden Gärten des Landesvaters wachsen Giersch und Johannisbeeren. Aus den kleinen roten Früchten macht Gerlinde Kretschmann Kuchen. In Laiz singt sie im Kirchenchor und engagiert sich ehrenamtlich – auch als Wanderführerin.

„Wie hat sich ihr Leben verändert, seit ihr Mann Ministerpräsident ist“, lautete eine weitere Frage. „Zwei bis Termine in der Woche stehen schon an“, antwortete Gerlinde Kretschmann, die auch schon eine Schiffstaufe der Fregatte Baden-Württemberg in Hamburg tätigte. Im November stehe der Landespresseball an, bei dem der Eröffnungstanz verpflichtend sei. Danach folge der Besuch eines Adventskaffees der Frauen des Diplomatencorps. Auf Dienstreisen begleitet sie ihren Mann nach Kalifornien und Kanada. „Hier decke ich den sozialen Bereich ab – und das Leid der Menschen muss man auch mal gesehen haben“, sagte Gerlinde Kretschmann.

Als Geschenk aus dem Bodelshausener Weltladen suchte sie sich zuletzt Schutzengelchen für ihre drei Enkelkinder aus.