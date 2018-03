Fußball Der Klassenerhalt ist das erklärte Ziel

Rangendingen / Klaus Stifel

Rasant steigen die Mitgliederzahlen im SV Rangendingen. Das berichtete in der Hauptversammlung der Vorsitzende Manfred Haug. Er sprach von einem „rekordverdächtigen Bestand“. Mit 1063 Mitgliedern sei der SVR nicht nur der größte Verein im Ort, sondern auch der achtgrößte im Sportkreis Zollern­alb. Vergangenes Jahr kamen 52 neue Mitglieder dazu. 452 sind dem Fußballbereich zugeordnet, 611 der Turnabteilung.

Weil es bei der 1. Mannschaft nicht so rund läuft wie erhofft und der Abstieg in die Kreisliga A im Nacken sitzt, appellierte Haug an deren Spieler: „Erklärtes Ziel ist der Klassenerhalt. Ihr müsst Gas geben. Ich traue euch das zu.“ Stolz sein dürfe der Verein auf die Jugendarbeit. Sowohl im Turnen als auch im Fußball funktioniere bei den Kindern und Jugendlichen alles hervorragend.

Zum Vereinsheim führte der Vorsitzende aus, dass die alte Kegelbahn zu Büro- und Besprechungsräume umgebaut wurde. Das Vereinsheim sei damit zu einer Geschäftsstelle geworden, in der künftig Sprechzeiten angeboten würden. „Wir haben die beste Sportanlage im Zollernalbkreis“, betonte Haug.

Über gleich zwölf neue Spieler in der 1. Fußballmannschaft freute sich Abteilungsleiter Peter Gress. Vorwiegend aus Stein und Boll kamen die neuen Kicker. Das Jubiläumsjahr 2017 wurde mit dem Sieg des Hohenzollernpokalturniers gekrönt. Zu Rundenbeginn hatte die erste Mannschaft mit urlaubsbedingten Personalausfällen zu kämpfen. „Erst ab Mitte Oktober konnten wir wieder sehr gut mithalten“, sagte Gress, ergänzte aber: „Zu diesem Zeitpunkt standen wir schon mit dem Rücken zur Wand. Wir hatten kein Glück.“ „Auf ins Unternehmen ‚Nichtabstieg in die Zweite‘“, laute die Parole. Einige Neuzugänge, vor allem aus dem Nachwuchsbereich, verbuchte die 2. Mannschaft. Sie bildet mit Stetten/Haigerloch eine Spielgemeinschaft. Die Kreisliga A sei eine Nummer zu groß für das neuformierte Team gewesen, berichtete Gress.

Fußball-Spielleiter Johann Gunesch sprach den Trainerwechsel in der 1. Mannschaft an. Aus elf Kandidaten entschied sich der Verein für den aus Stein stammenden Birkan Madran, der zusammen mit dem bisherigen Trainer Markus Stauß an seiner Seite alles tun wird, um den Abstieg zu verhindern. Die Reservemannschaft belegt derzeit Platz sieben in der Kreisliga B. „Hier ist für unsere Spielgemeinschaft noch Luft nach oben“, sagte Gunesch. Dringend Verstärkung braucht die von Anton Schilling geführte AH.

Fußball-Jugendleiter Ivica Braun-Budrovak sieht den Nachwuchs gut in Form. Lediglich die Sparte „Bambini“ sei mit zwölf Kindern unterbesetzt. Zu den F-Jugendlichen meinte der Jugendleiter: „Die Jungs sind topfit und gewinnen Turniere mit Leichtigkeit.“ Gut da stehen auch die E-, D-, C- und A-Jugendmannschaften, die durchgängig mit eigenen Spielern besetzt sind.

Theresa Binder gab bekannt, dass die Turnabteilung in 15 Gruppen aufgegliedert ist. 35 Übungsleiter bieten für Jung und Alt ein attraktives Sportangebot.

Finanzchef Siegfried Schmid schloss die Vereinskasse mit einem Gewinn ab. Der Kegelbahn-Umbau kostete fast 30 000 Euro. Trotzdem steht der SVR finanziell immer noch gut da. Das vierköpfige Revisoren-Team hatte nichts zu beanstanden.

„Uns im Sportverein geht’s richtig gut“, freute sich Rangendingens Bürgermeister Johann Widmaier bei der Entlastung. Gleichzeitig warb er für den neuen Bewegungs-Pass für Kinder und Jugendliche.