Der Höfendorfer Ortschaftsrat hatte am Mittwochabend konstituierende Sitzung. Drei Mitglieder wurden verabschiedet.

Die geheime Wahl hätte es nicht gebraucht: In der Sitzung des Höfendorfer Ortschaftsrats am Mittwochabend wurde dem amtierenden Ortsvorsteher Gerd Beiter erneut das einmütige Vertrauen ausgesprochen. Für die scheidende Stellvertreterin Renate Schättle wurde – ebenfalls in geheimer Wahl und ebenso einstimmig – Susanne Schmid an Beiters Seite gestellt.

Das übrige Gremium bilden die wie Schmid und Beiter erfahrenen Ratsmitglieder Hans-Paul Möller und Wolfgang Kleer sowie die neu Gewählten Daniela Eger, Rüdiger Oschwald und Daniel Scherle.

Aus dem Gremium ausgeschieden sind neben Renate Schättle auch Robert Beiter und Ronald Höllich. Sie werden in der Sitzung des Rangendinger Gemeinderats am kommenden Dienstag von Bürgermeister Johann Widmaier offiziell verabschiedet. Der designierte neue/alte Ortsvorsteher Gerd Beiter nutzte in der Ort­schaftsratssitzung dennoch die Gelegenheit, ihnen für ihr Engagement zum Wohl Höfendorfs zu danken. Am längsten am Ratstisch saß seit Februar 2007 Renate Schättle (als Nachrückerin). In ihre und später ebenso in die Verantwortung von Robert Beiter und Ronald Höllich fielen unter anderem die Planung und Realisierung des Baus des Franz-von-Sales-Hauses, die Breitbandversorgung im Rahmen eines interkommunalen Projekts (womit der Ort, so Beiter, „zwischenzeitlich einigermaßen zufrieden sein kann“, die Versorgung allerdings noch nicht ausreiche), „ganz aktuell“ die gelungene Platzgestaltung ums Franz-von-Sales-Haus samt der Schaffung von Parkplätzen sowie „ganz, ganz aktuell“ der Abschluss der Sanierung des Brunnenplatzes am Mittwoch.

Info Die Wahl des Vertreters in der Starzel-Eyach-Versorgungsgruppe fiel auf den designierten Ortsvorsteher Gerd Beiter, vertreten wird er von Susanne Schmid; in gleicher Konstellation wird Höfendorf im Abwasserzweckverband Hirrlingen-Starzeltal vertreten sein.