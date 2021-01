Als die Erde in Kroatien Anfang Januar bebte, wurden geschätzt 50 000 Menschen im Umland der Hauptstadt Zagreb auf einen Schlag obdachlos. Eine Tragödie. Davon erfahren hat der in Hechingen lebende Ivan Dikic nicht erst aus den Medien – nein, in Zagreb lebende Freunde und Verwandte hatten ihn umgehend kontaktiert.

Willi Mayer stiftet Wohncontainer

Für den gebürtigen Kroaten war sofort klar: Er will helfen. Und holte sich dafür zunächst den Bisinger Holzbau-Unternehmer Willi Mayer mit ins Boot. Von dem wusste er, dass er einen Wohncontainer auf dem Firmengelände stehen hat. Ob er, Dikic, ihm diesen abkaufen könne? Mayers Antwort, nachdem er über die geplante Spendenaktion für Kroatien informiert war, kam prompt: „Den bekommst du geschenkt“. Auf den Weg in Richtung Kroatien machte sich am Dienstagmorgen dennoch ein anderer: Weil der Wohncontainer schadhaft war, fackelte Willi Mayer nicht lange – und ließ binnen weniger Tage einen nagelneuen bauen… 3 x 6 Meter groß, mit 18 Quadratmeter Wohnfläche samt Nasszelle (Dusche, WC und Waschbecken) ausgestattet. Geschätzter Wert: gut 30 000 Euro!

„Kroatien-Community“ mobilisiert

Neben Willi Mayer mobilisierte Ivan Dikic seine „Kroatien-Community“ in Hechingen und der Umgebung. Binnen weniger Tage trugen die Freunde des 60-jährigen Unternehmers Winterkleidung und -schuhe in sehr großer Zahl zusammen und schnürten diese zu Hilfspaketen.

Parallel fand Ivan Dikic zahlreiche Sponsoren für seinen Hilfstransport. Die Hechinger Firma Stefan Erhart (Gartenmöbel) stiftete Schlafsäcke, Vera Erhart (Schmetterling-Baby-Kids) spendete zusätzlich Kinderbekleidung. Aus dem Hause Speidel wurden 500 Wäscheteile zur Verfügung gestellt, das Unternehmen Werner A. Daininger spendete sage und schreibe 100 Heizlüfter. Die Hechinger Firma Efix trug sich mit 2500 Kleidungsstücken sowie 1000 Mund-Nase-Schutzmasken in die Unterstützerliste ein, Uhlsport mit rund 500 Bällen sowie zwei Paletten Trikots und Hosen. Der Sportartikelhersteller Manefeld aus Köln schließlich steuerte acht große Kartons voller Jacken und Winterschuhen bei.

Wert: mindestens 100 000 Euro

Ivan Dikic und Willi Mayer beziffern den Gesamtwert der Hilfsgüter auf mindestens 100 000 Euro. Den Wohncontainer mitgerechnet. Dieser soll einer bedürftigen Familie zur Verfügung gestellt werden, die letzte Entscheidung trifft das kroatische Innenministerium. Dass die Sachspenden aus Hechingen und der Umgebung (sowie aus Villingen-Schwenningen und Köln) genau dort ankommen, wo sie dringend benötigt werden (nämlich im „Epizentrum“ des Erdbebens südöstlich von Zagreb), darüber werden Dikic und Mayer persönlich wachen. Sie begleiten den Transport. An diesem Mittwochnachmittag wollen sie ihr Ziel erreicht haben.

Und irgendwann, wenn es die Corona-Verordnungen zulassen, soll es für die Unterstützer ein Helferfest geben – auf Einladung des Restaurants Lindich.

Die Helfer und Sponsoren auf einen Blick

Die Sponsoren: Firma Willi Mayer Bisingen; Firma Schmetterling-Baby-Kids, Vera Erhart, Hechingen; Firma Stefan Erhart, Hechingen; Firma Speidel, Bodelshausen; Firma Werner A. Daininger, Villingen-Schwenningen; Firma Uhlsport, Engstlatt; Firma Waldhausen GmbH & Co. KG, Michael Manefeld, Köln; Firma Evimed, Boll; Firma Efix Tricot, Hechingen; Firma Riester + Hemmer, Weilheim; Firma Stromer, Bisingen; Firma Schmid, Dotternhausen.

Die Helfer: Petra und Alexander Murach, Boll; Michael Maute, Boll; Andrea und Nina Seile, Boll; Manuela Sprauer, Hechingen; Melanie Baric, Boll; Manuela Buchstor, Boll; Sandy Hirlinger, Hechingen; Angie Kress, Hechingen; Philipp Hahn, Hechingen (Bürgermeister); Brigida Decortes-Dikic, Hechingen; Antonio Decortes (Schloss Lindich); Sonja Blank, Hechingen; Klaus Schüßler, Bodelshausen; Norbert Fechter, Stetten/Haigerloch.