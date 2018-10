Hechingen Der Frauentreff bleibt, egal wie

Hechingen / Bernd Ullrich

Zu einem Gespräch am runden Tisch mit der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration, Annette Widmann-Mauz trafen sich amtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Caritas, die Erste Beigeordnete der Stadt, Dorothee Müllges, sowie einige der geflüchteten Frauen im Haus des Caritasverbandes in Hechingen.

Er freue sich, so Elmar Schubert, Geschäftsführer des Caritasverbandes im Dekanat Zollern, dass die Beauftragte der Bundesregierung sich die Zeit für ein ausführlicheres Gespräch genommen habe. Annette Widmann­-Mauz ist Förderin von Frauenprojekten, wie auch im vorliegenden Fall des „Treffpunkt für geflüchtete Frauen“. „Frauen sind der Schlüssel zur Integration“, meinte die Politikerin und fand für das Engagement der Caritas lobende Worte. „Der Austausch der Frauen untereinander im geschützten Raum, zu dem sie allein gehen können, ist von enormer Bedeutung für ihr Selbstwertgefühl und ihre Selbstsicherheit“, erklärte Mitarbeiterin Mirjam Halfeev. „Die Frauen kommen gerne hierher, und für neu Zugezogene ergibt sich die Möglichkeit des Austausches.“

Der Wunsch der Frauen, Deutsch zu lernen sei groß, und die Ehemänner stünden den diesbezüglichen Aktivitäten ihre Frauen positiv gegenüber, manchmal seien sogar die Männer die treibende Kraft. Die Frauen begrüßen die Kontakte untereinander.

Was sich für die Frauen in Deutschland verändert habe, war eine der vielen Fragen, die die Staatsministerin stellte. Und die Frauen gaben bereitwillig Auskunft, zum Teil versuchten sie auf Deutsch, zum Teil in ihrer Landessprache. Für die perfekte Übersetzung sorgte Thagrid Fattho. Man fühle sich wohl und freier, und das Heimweh werde weniger.

„Welche Faktoren hindern Frauen zum Treff und zum Deutschkurs zu kommen?“, wollte Annette Widmann-Mauz wissen. Die Antwort war dann doch für sie ernüchternd. Es gebe für kleine Kinder kein Betreuungsangebot bei den Integrationsträger, da es an Räumlichkeiten und Personal fehle und der Organisationsaufwand zu groß sei, hieß es. „Die Erziehung von kleinen Kindern darf kein Hinderungsgrund für den Besuch eines Integrationskurses sein“, stellte die Abgeordnete fest und ergänzte: „Integration muss in der Kommune stattfinden.“

Dem schloss sich auch Elmar Schubert an. Er vertrat die Auffassung, dass das Integrationsmanagement im ländlichen Raum anders gesteuert werden müsse als in der Stadt. Dabei komme den Trägern eine wichtige Rolle zu. „Der Koordinierungs- und Steuerungsaufwand und damit der Vernetzungsaufwand sind höher, aber machbar“, betonte die Staatsministerin. Im Übrigen sei Hechingen die einzige Stadt im Landkreis mit einer Integrationsbeauftragten. „Die Verantwortung für Integration liegt nicht in Berlin, sondern vor Ort. Nicht viele Städte haben einen Frauentreff, und Hechingen kann stolz darauf sein, einen zu haben“, erklärte die CDU-Politikerin achtungsvoll. Die Mittel für den Frauentreff laufen zwar aus, aber neue sind beantragt. „Wie die Entscheidung auch aussieht“, erklärte der Caritas-Geschäftsführer, „es wird weitergehen. Der Frauentreff zum gemeinsamen Austausch, zum gemeinsamen Deutsch­lernen und mit kreativen Angeboten und vielem mehr wird bestehen bleiben.