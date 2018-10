Jungingen Der Erste Weltkrieg – ein kollektives Trauma

Jungingen / Von Horst Bendix

Die Ausstellung „Zwischen Front und Heimat – Junginger und der Erste Weltkrieg“ erfreute sich großer Aufmerksamkeit.

Obwohl draußen der Sommer ein Comeback zu geben schien, fanden sich am Sonntagnachmittag rund 40 Interessierte im Junginger Heimatmuseum ein, um die sehenswerte Ausstellung über den Ersten Weltkrieg zu erleben und den Vortrag „Fünf Brüder im Krieg“ des Historikers Dr. Casmir Bumiller zu hören.

Der Vorsitzende der AG Heimat, Bürgermeister Harry Frick, würdigte in seinem Grußwort das enorme Engagement des Ausstellungsmachers Matthias Bumiller und des Referenten Dr. Casimir Bumiller. Beide sind gebürtige Junginger.

Matthias Bumiller hatte bereits im Frühjahr mit einem Aufruf im Gemeindeblatt und in der HZ die Junginger gebeten, Fotos, Postkarten, Briefe und Tagebücher, Dokumente oder Gegenstände aus der Zeit des Ersten Weltkrieges (der vor 100 Jahren zu Ende ging) leihweise im Rathaus abzugeben. Zehn Personen hätten mit ihren Leihgaben dafür gesorgt, dass jetzt eine solch einmalige Ausstellung entstehen konnte, freute sich Bumiller.

205 Junginger eingezogen

Bumiller sagte, er wolle mit dieser Ausstellung nicht den Ersten Weltkrieg und seinen Verlauf erklären, sondern vielmehr an die 205 Junginger erinnern, die seinerzeit in den Krieg ziehen mussten. Eine äußerst stattliche Zahl, wenn man bedenkt, dass Jungingen damals kaum mehr als 1000 Einwohner hatte.

Mit 44 Jahren war ein gewisser Matthäus Winter der Älteste, der einberufen wurde. Nahezu alle Männer im Alter zwischen 18 und 44 Jahren haben vier Jahre lang im Dorf gefehlt, und 25 von den Eingezogenen kamen nicht mehr aus dem Krieg zurück, sondern sind gefallen.

Erstaunt zeigte sich Matthias Bumiller darüber, was alles in Schubladen oder auf der Bühne zu finden war, zum Beispiel die Original-Matrosenuniform samt Seesack vom „Viehgass-Opa“ Bartholomäus Bumiller, dem Vater des anwesenden Manfred Bumiller. In drei Vitrinen wurden die Exponate ausgestellt. Zusätzlich fasste Matthias Bumiller auf 36 kleinen Plakaten zusammen, was zum Thema zu finden war – und das war nicht wenig. Ludwig Bosch und Klaus Bosch hätten ihm sehr geholfen, die alten Junginger zu identifizieren, sagte der Ausstellungsmacher.

Wie Bumiller ausführte, habe ihn die große Pariser Ausstellung „La Grande Guerre – Der große Krieg“ dazu inspiriert, in seinem Heimatdorf Jungingen zu recherchieren. Der 11. November 1918, der Tag, als der Waffenstillstand in Kraft trat, sei für die Franzosen bis heute ein Feiertag. „Ist das bei euch auch ein Feiertag?“ hätten ihn die Franzosen gefragt – und er verneinte.

Dann war der Historiker und gebürtige Junginger, Dr. Casimir Bumiller, an der Reihe, der in seinem bebilderten Vortrag von „Fünf Brüdern im Krieg“ berichtete. Sie stammten aus der Familie des im Dorf bestens bekannten Gastwirts Casimir Bumiller: Friedrich, Otto, Rudolf, Eugen und Albert. Sie alle mussten bei der Mobilmachung Anfang August 1914 ihre heile Junginger Welt verlassen und wie Hunderttausende andere junge Männer in den Krieg ziehen. Alle Brüder, so berichtete Bumiller, seien mit einer gewissen Selbstverständlichkeit in Krieg gezogen. Keiner habe die Pflicht, das Vaterland gegen den damaligen Erzfeind Frankreich zu verteidigen, in Frage gestellt, obwohl es doch Deutschland war, das den Franzosen am 3. August 1914 den Krieg erklärt hatte.

1918 der „Untergang“

Zu Ende ging der Krieg für die fünf Brüder Bumiller eher unspektakulär. Doch Casimir Bumiller rief in Erinnerung, dass dieser Krieg für alle, die ihm an der Front in Stellungskämpfen, bei Trommelfeuer, Dauerbeschuss und Gasangriffen unmittelbar ausgesetzt waren, aber auch für alle, die daheim Angst, Sorge und Trauer zu erleiden hatten, ein kollektives traumatisches Erlebnis war, eine nationale Tragödie, die übrigens nie, wie Casimir Bumiller deutlich festhielt, angemessen aufgearbeitet worden sei. Welche Erschütterung der Krieg und der dadurch hervorgerufene Untergang des Deutschen Reiches für einen preußischen Untertan bedeutete, könne man am Besten an einem Gedicht seines Großvaters, des Junginger Heimatdichters, ablesen: „Untergang 1918“.

Beim Rundgang durch die sehenswerte Ausstellung entdeckte Karl-August Schüle, ein gebürtiger Trillfinger, ein Enkel des Schmieds Karl Schüle, Verbindungen zum Junginger Adolf Bosch, der in derselben Kompanie diente wie er. Auch aus Augsburg war eine Familie anwesend, die die Objekte sehr interessiert betrachtete.

Fazit: Matthias Bumiller hat mit der Ausstellung einen weiteren wertvollen Markstein in der Aufarbeitung der Junginger Heimatgeschichte gesetzt.