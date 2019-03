Rechenschieber war gestern, im Gehirn eingebauter Computer ist morgen.

Die Digitalisierung prägt alle Lebens- und Arbeitsabläufe – und prägt diese täglich neu. Dabei hat die Entwicklung eben erst begonnen. Und doch, das stellte Dr. Heiko Zimmermann, Geschäftsführer des Medical Valley Vereins Hechingen, vor seinen Zuhörern am Mittwoch in der Villa Eugenia fest, ist der Gedanke noch nicht in vollem Umfang in allen Köpfen angekommen. Auch nicht in denen der Industrie.

Dabei liegen in der Digitalisierung, „Industrie 4.0“, große Chancen, wie Zimmermann meinte. Man könnte auch sagen: die einzigen Chancen, denn, das konnte man seinen Worten auch entnehmen, wer sich der Entwicklung verschließt, wird vom Markt verschwinden. Das gilt für Anwender ebenso wie für Entwickler technischer Produkte.

Zimmermann hätte sich denn auch mehr Teilnehmer für das Seminar gewünscht. Andererseits freute es ihn, dass unter den Zuhörern Vertreter ganz verschiedener Firmen und Branchen sowie Privatleute saßen. Sogar eine Rechtsanwältin war darunter. Digitalisierung, Datenbündelung und -verwertung – auch für sie ein Thema.

Einen faszinierenden Überblick über die technische Entwicklung und die Trends gab Nils Herder, Professor für Wirtschaftsinformatik an der Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Die Arbeits- und Produktions-, aber auch die täglichen Lebensabläufe, prognostizierte er, werden noch stärker computergestützt sein. Die IT-Systeme durchziehen dann das gesamte Unternehmen vom Management bis zum Anlieferung.

Dadurch wird freilich nicht nur Arbeitskraft, sondern auch heute notwendiges Können und Wissen überflüssig. Eine erschreckende Vision? Nicht für Heiko Zimmermann, der sagt, neue Techniken bringen auch neue Berufe und Aufgabenfelder mit sich. Man müsse in diesen Bereich investieren, hier ausbilden.

Weitere Referate gaben Beispiele für erfolgreiche Digitalisierung aus der Praxis, mehrere Vertreter des Medical Valleys waren zudem mit ihren Produkten anwesend, etwa meaPuna, das Unternehmen produziert Software für Datenbrillen. Der Techniker kann Tausende von Kilometern entfernt sein, hat aber Sichtkontakt und (digitalen) Zugriff auf eine Maschine, die er reparieren soll. Borgware, Haigerloch, ein weiteres Beispiel, bietet Service für 3-D-Drucker an. Sie machen es möglich, kleine Stückzahlen von Spezialteilen, Werkzeugen, Zubehör, und was auch immer zu fertigen. Würde man sie nach herkömmlicher Art produzieren, wäre das teurer, würde sich in manchen Fällen gar nicht lohnen.