Auf das bissle Krach von zwei Benzinmotorsägen kam’s auch nicht mehr an. Schließlich ist die Großbaustelle Obertorplatz nur einen Steinwurf entfernt. Allerdings gingen die Stadtgärtner am Donnerstagmorgen wie immer höchst flott zur Sache, und bald war auch schon wieder Ruhe.

Die Reutlinger werfen den Bagger an

Der Betriebshof hat dafür gesorgt, dass nach dem vorgezogenen Spatenstich alles wohlvorbereitet ist für das Reutlinger Bauunternehmen List, das ab Montag den Bagger anwirft auf der Fürstenwiese.

Die Robinie war schon faulig

Zu den bereits gefällten Obstbäumen kamen jetzt noch ein Birnbaum und eine uralte Robinie hinzu, die sich nach dem Fällen als teilweise verfault herausgestellt hat. Entfernt hat das städtische Team ebenfalls die Hecke zur Zollernstraße hin.

Finale an Ostern

Unterirdisch entstehen Parkplätze, über deren Breite noch entschieden wird, als Ersatz für die auf dem Obertorplatz weggefallenen. Gleichzeitig kommt die Stadt nach schlappen 28 Jahren ihrer Verpflichtung nach, für die Stadthalle Stellplätze auszuweisen. Fertig sein soll das Bauwerk, so sieht es es der Zeitplan vor, mit dem Obertorplatz. Also um Ostern herum. Dann kommt auch der Luxusspielplatz wieder an Ort und Stelle.

