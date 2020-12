Ein fest fixierter Termin in der Zollernstadt für den Macher des Stadtmarketings. Kein Problem. Sollte man meinen. Es ist aber doch eins. Denn Sigfried Wischke wohnt in Reutlingen und fährt mit dem Zug ins Hohenzollerische und ebenso nach Balingen und Albstadt. In alle drei Mittelbereichszentren k...