Der 45. Haigerlocher Christkindlesmarkt hat alle Erwartungen erfüllt: Bei angenehmen Temperaturen bewegten sich tausende Besucher im Funkeln der voweihnachtlichen Lichter in der Altstadt. Bereits zu Beginn am Samstagnachmittag waren viele hergekommen, um sich in Ruhe den Markt- und Essensständen zuzuwenden. Besonders Samstagabend strömten die Besucher aus allen Richtungen zum Lichterglanz mit seinem unvergleichlichen Ambiente und mehr als 70 Ständen.

Der Becher in der Hand ist ein Muss

Der Markt glänzte am Abend in schillernden Farben, vor allem auch durch die zusätzliche Illumination von historischen Gebäuden, dem Fels und der Eyach. Neben dem Staunen, Kaufen und Erleben war trotz der Plusgrade beim Treff von Bekannten und Freunden der Becher Glühwein oder Punsch in der Hand ein absolutes Muss.

Figurentheater zeigt Schneekönigin

Treffpunkt für die ganze Familie war der Marktplatz, wo sich viele vor Aktionsbühne trafen. Für Unterhaltung von Groß und Klein sorgten am Samstag HanniFee mit weihnachtlichen Seifenblasen und das Orpheus-Figurentheater in seinem Haus im Steigle 2 mit dem Märchen „Die Schneekönigin“ von Hans-Christian Andersen. Für den krönenden Abschluss sorgten traditionell die „Theben Christmas Singers & Friends“, die erstmals mit zwei Sängerinnen für weihnachtliche Stimmung sorgten. Auch die „Hüttengaudi“ der Ski- und Bergfreunde im Schössle mit Gitarrist und Sänger Alex Vees hatte viele gut gelaunte Gäste. Am Sonntag ließ der Besucheransturm trotz der zwischenzeitlichen Regentropfen nicht nach.

Jim Knopf kutschiert die Kleinen

Die Kleinen erfreuten an der Kindereisenbahn Jim Knopf, an den bunten Luftballons und den großen Seifenblasen. Erneut mit Ständen vertreten waren das Gymnasium, das Kinder- und Jugendbüro sowie verschiedene Vereine der Stadt. Am Sonntag spielten die Bläserklasse der Eyachtalschule, der Musikverein „Lyra“ Bittelbronn, die Stadtkapelle Haigerloch und die Bläserklasse der Witthausschule weihnachtliche Weisen auf der Bühne. Zudem präsentierten sich junge Tänzerinnen der Haigerlocher Tanzgalerie Reinecke.

Ohne Parkplatzstress zum Markt

Der Christkindlesexpress der SWEG-Hohenzollerische Landesbahn ermöglichte eine Anreise ohne Parkplatzstress von Eyach über Mühringen, Bad Imnau, Haigerloch, Stetten, Rangendingen und Hechingen. Nach den weihnachtlichen Genüssen konnten die Besucher komfortabel per Schiene wieder nach Hause fahren.

Das könnte dich auch interessieren: