Hechingen Demnächst wieder Kunst im Weißen Häusle

Hechingen / Hardy Kromer

Der Kunstverein Hechingen startet am Sonntag, 15. April, in sein Jahresprogramm – mit Bildern von Hans Pfrommer.

Immer ist etwas, stöhnt der Stuttgarter Künstler Hans Pfrommer leise auf. Doch hören wir ihn selbst: „Kaum sind die Verhandlungen zur GroKo über die Bühne gegangen, steht das eigene Atelier unter Wasser. Mal läuft die rafting4kids-Challenge gehörig aus dem Ruder, mal muss sich der tierische Freund des legendären Naturforschers Prof. Dr. Wilhelm Hausenstein in den Räumen gelangweilter Rotarier erbrechen.“

Eine kleine Auswahl all dessen, was ist, sein oder gewesen sein könnte, findet Niederschlag in Pfrommers malerischem, zeichnerischem oder druckgraphischem Werk. In den durchweg kleinformatigen Arbeiten stehen Autobiographisches, aus den Medien Aufgeschnapptes oder frei Erfundenes gleichberechtigt nebeneinander und werden immer auf ironisch-hintersinnige Weise verarbeitet.

„Immer ist irgendetwas“ heißt deshalb auch die Ausstellung, die der Absolvent der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart demnächst in der Hechinger Galerie Weißes Häusle zeigt. Mit der Ausstellung, die vom 15. April bis zum 13.Mai dauert, eröffnet der Kunstverein Hechingen sein Jahresprogramm. Bei der Vernissage am Sonntag, 15. April, um 11 Uhr führt Armin Subke in Hans Pfrommers Werk ein.

Immer ist etwas: Das trifft auch ganz korrekt auf das 2018er-Programm zu, das der Kunstverein jetzt vorgelegt hat. Zum Beispiel gibt es, noch während die Pfrommer-Schau läuft, am Samstag, 21. April, um 20 Uhr eine Ernst-Jandl-Lesung. Die österreichische Schauspielerin Iole aus der Schmitten liest Szenen, Prosa und Gedichte ihres genialen Landsmannes. Titel: „Kann der Kopf nicht weiter bearbeitet werden, dann immer noch die Mütze.“

Die zweite Ausstellung des Jahres wird am Sonntag, 17. Juni, um 11 Uhr im Weißen Häusle eröffnet. Bis zum 15. Juli zeigt Tanja Wörner unter dem Titel „Dafne’s Diaries“ ihre Zeichnungen. Die Übergänge von Natur, Technik und menschlich Körperhaftem seien in den Werken der Balingerin fließend, heißt es in der Ankündigung.

Noch während die Wörner-Zeichnungen in der Galerie im Fürstengarten hängen, unternimmt der Kunstverein am Samstag, 23. Juni, eine Ausfahrt nach Stetten/Haigerloch, um die freischaffende Bildhauerin, Kettensägenkünstlerin und Zeichnerin Ingrid Hartlieb in ihrem Atelier zu besuchen.

Weiter geht’s mit dem Sommeratelier, das am Sonntag, 29. Juli, um 11 Uhr eröffnet wird und bis zum 5. August dauert. Gewidmet ist es diesmal den jungen Künstlern Nils-Simon Fischer und Jonas Monib, die an den Kunstakademien Düsseldorf beziehungsweise Stuttgart studieren. Über die Distanz von 320 Kilometern tauschen sie sich ständig über ihre Werke und ihre Ateliersituationen aus. Dabei reifte die Idee, die verschiedenen Orte mit ihrer jeweiligen Inspiration und die künstlerischen Positionen in einer gemeinsamen Ausstellung zusammenzubringen. Diese wird nun erstmalig in Hechingen zu sehen sein.

Die erste Ausstellung des Herbstes bestreitet der Ludwigsburger Jörg Mandernach. Seine Schattenbildungen und Projektionen, die von Arbeiten einiger Künstlerfreunde ergänzt werden, sind vom 16. September bis zum 14. Oktober im Weißen Häusle zu sehen.

Während dieser Schau gibt es am Samstag, 29. September, die lange Kulturnacht in Hechingen. Der Kunstverein hat das Figurentheater-Ensemble Meinhardt & Krauss zu Gast, das in drei kurzen Aufführungen mit der Mandernach-Ausstellung in Dialog treten will.

Weiter geht’s mit zwei Traditionsveranstaltungen: Vom 4. November bis zum 2. Dezember zeigen die Mitglieder des Kunstvereins in der Rathausgalerie ihre Jahresausstellung. und am Samstag, 17. November, gibt’s im Weißen Häusle „Suppe und Musik“, wobei die Musik diesmal von den Blues-Folk-Rock-Country-Trio „Four’s a Crowd“ kommt.

Letzter Termin des Jahres ist eine Lesung am Samstag, 8. Dezember, um 19 Uhr: Mitglieder der Tübinger Künstler- und Autorengruppe „Holzmarkt“ lesen eigen Texte zum Thema „Verschwinden“. Jürgen Klugmann zeigt dazu Bilder aus dem Zyklus „Die Vergessenen“.