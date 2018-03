Hechingen Das Sardellenfest als Ort der Begegnung

Hechingen / Dietmar Wieder

Das Hohenzollern-Bildungszentrum veranstaltete am vergangenen Wochenende sein inzwischen neuntes Hechinger Sardellenfest auf dem Obertorplatz. Besucher aus nah und fern ließen sich die leckeren Köstlichkeiten bei strahlendem Sonnenschein und angenehmen Temperaturen schmecken.

Ob deftige frisch zubereitete Sardellen, ob Fladenbrot oder süße Leckereien, für jeden Geschmack war etwas dabei. Die Delikatessen von der Schwarzmeerküste fanden reißenden Absatz. Dieses Fest ist wohl einzigartig im Zollernalbkreis.

Die Luft um den Obertorplatz war geschwängert vom köstlichen Geruch frisch zubereiteter Sardellengerichte, gegrillt oder gegart. Es wurde geschlemmt und gefeiert mit der Fischspezialität, die im Herbst ihre Hochsaison hat. Die Bewohner der heimischen Fangregionen gelten als wahre Meister im Zubereiten des kleinen, aber höchst geschmackvollen Fisches, auch Hamsi genannt. „Die Leute hier mögen diesen Fisch“, so Davut Sarmusak, Vereinsvorsitzender. Diese Aussage basiert auf den Ansturm der vergangenen Jahre. Es gilt steigende Besucherzahlen zu verköstigen.

Als positiver Nebeneffekt des Sardellenfestes und der musikalischen Kultur standen die Information und die Integration im Vordergrund, es geht um die Kommunikation zwischen den Völkern. Dies steht beim Bildungszentrum an oberster Stelle der Agenda. Mit Blick auf die Zuwanderungspolitik, die Integration, ist diese Veranstaltung ein absolutes Beispiel, wie es funktionieren kann. „Gutes Essen und Trinken, gemeinsam an einem Tisch und dabei mehr über die Kultur der Menschen erfahren“, gibt Davut Sarmusak die Devise aus. Der Erlös aus dem Sardellenfest kommt sozialen Einrichtungen zugute. Das Hohenzollern Bildungszentrum e.V., ist ein gemeinnütziger Bildungsverein, der neben Kultur- und anderen Projekten, vor allem Nachhilfeunterricht anbietet. In der Einrichtung, der Lernstube Hechingen, gibt es Nachhilfeunterricht für Schüler jeden Alters und aller Schularten.

Das Hohenzollern-Bildungszentrum ist auch auf den Bretter, die die Welt bedeuten, präsent. „Stefanie integriert die Öztürks“ heißt das deutsch-türkische Comedy-Theater in deutscher Sprache, zu dem der Jugendverein Schatten am Freitag, 13. April, ab 19.30 Uhr in die Festhalle Ebingen einlädt. Es spielt das Theater „Halber Apfel“. In diesem amüsanten Stück werden die Missverständnisse, Vorurteile und Dialoge zwischen der deutschen und türkischen Kultur auf lustige Weise nachgestellt. Ziel sollte sein, mit diesem Stück Menschen aus verschiedenen Kulturen zusammenbringen.