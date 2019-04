Das einzigartige Kirschenfeld von Schlatt ist reanimiert. Dafür hat es viel Einsatz und Musikelkraft gebraucht.

Mit seinem Kirschenfeld besitzt Schlatt ein einzigartiges Kleinod. Allerdings bedurfte es emsiger Bemühungen und einer umfangreichen Nachpflanzungsaktion, um es wieder in Schuss zu bringen. Nun kann in acht bis zehn Jahren geerntet werden.

Die Bäume im Schlatter Kirschenfeld, bei den Einwohnern früher sehr begehrt sowie einst Stolz und Aushängeschild der Gemeinde, befanden sich in einem teilweise bedauernswerten und ungepflegten Zustand. Die Schlatter haben ihr eigentlich sehr schönes und großes Kirchenfeld in den vergangenen Jahren aufgrund mangelnden Interesses in einen Dornröschenschlaf verfallen lassen. So starben zahlreiche Bäume ab, Baumpflege wurde auch nicht mehr durchgeführt. Anfang des vergangenen Jahres wurde in einer Ortschaftsratssitzung allerdings beschlossen, dass sich dies wieder ändern soll.

Der Ursprung des Schlatter Kirschenfeldes ist im Jahr 1953 zu suchen. Damals pflanzten die Mitglieder des nicht mehr existierenden Obst- und Gartenbauvereins Schlatt auf Anregung des damaligen Kreisfachberaters Krautter 200 Kirschbäume. Vor der Kirschbaumpflanzung wurde das Areal als Allmendfläche von den Bürgern bewirtschaftet.

Da auch Markus Zehnder, seines Zeichens Obst- und Gartenbaufachberater des Zollernalbkreises seine Unterstützung zusagte, wurden im Herbst 2018 die kaputten und dürren Bäume entfernt und bereits die Löcher für die Neuanpflanzung gegraben. Diese konnte jedoch aufgrund der trockenen Witterungsbedingungen nicht mehr durchgeführt werden. „Da hätte man jeden Abend mit einigen großen Gießkannen antreten müssen, damit die Pflanzen nicht absterben“, ließ Ortsvorsteher Jürgen Schuler wissen.

Das Pflanzen der jungen Kirschbäume, insgesamt 33 Stück, stand dafür im März an. Ein Dutzend Interessierte traf sich heuer direkt beim Kirschenfeld, um die Arbeiten auszuführen. Bereits zuvor hatte Ortsvorsteher Jürgen Schuler die neuen Pflanzen und notwendige Utensilien besorgt.

Unter der Regie der Schlatter Ortschaftsverwaltung und der Anleitung durch Raimund Schuler und des Obst- und Gartenbau-Fachwirts Wolfgang Markowis wurden insgesamt 33 junge Kirschbäume sorgfältig gepflanzt. Das Schlatter Kirschenfeld, das neben demjenigen in Weilstetten das größte zusammenhängende im Zollernalbkreis überhaupt ist, kann neben einem guten Altbestand und einigen jüngeren Bäumen nun auch genügend Nachwuchs vorweisen, durch den die zuvor groß gewordenen Lücken geschlossen wurden.

Die Pflanzaktion erwies sich als ziemlich schweißtreibend, so dass das von Ortsvorsteher Jürgen Schuler angebotene Vesper mit Begeisterung angenommen wurde. Nach dem Abschluss der Arbeiten ergab der Blick auf die vielen neugepflanzten Jungbäume ein schönes Bild. Wichtig sind für diese nun eine fachgerechte Nachpflege sowie regelmäßige Erziehungsschnitte. Dafür hat sich Wolfgang Markowis federführend zur Verfügung gestellt. Des Weiteren erhofft man sich weitere Unterstützung durch den Obst- und Gartenfachberater Markus Zehnder. Er ist nämlich Experte in Sachen Kulturlandschaft Streuobstwiese.

Sollte die Pflanzaktion den erhofften Erfolg bringen, können die ersten Kirschen an den neuen Bäumen in acht bis zehn Jahren geerntet werden. Wenn die Schlatter also fleißig dran bleiben und ihr Kleinod weiter pflegen, dürften sie sich über ein Kirschenfeld freuen, das „ein Alleinstellungsmerkmal für Schlatt“ ist, wie Markus Zehnder ganz zu Beginn einmal feststellte.